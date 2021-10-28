1. Выучите новый иностранный язык

Изучение новых языков способствует активизации мыслительных процессов и памяти. Ученые доказали, что полиглоты страдают деменцией реже, а симптомы болезни Альцгеймера развиваются у них в среднем на 4-5 лет позже «одноязычных» ровесников. Кстати, одним из самых удачных языков считается - санскрит.

2. Пейте свежие фруктовые и овощные соки

Витаминно-минеральные коктейли не просто уникальны своим составом, но и благотворно влияют на все функции организма, при этом повышая сопротивляемость деменции.

3. Употребляйте больше витамина К

Витамин К играет важную роль в профилактике болезни Альцгеймера и преждевременного старения. Содержится в зеленых листовых овощах, шпинате, капусте.

Нет деменции: 7 проверенных способов для профилактики pixabay.com

4. Контролируйте стресс

Многие исследования показывают, что психоэмоциональный стресс предрасполагает к развитию деменции. Потому старайтесь в случае стресса - дышать глубоко.

5. Регулярно упражняйтесь и занимайтесь йогой

Физические упражнения помогают сохранить объем гиппокампа – зоны мозга, которая в первую очередь страдает от болезни Альцгеймера. Лучшие способы профилактики деменции – спортивная ходьба, плавание, велосипед, бег, танцы. Кстати садовые работы тоже положительно влияют на динамику.

6. Больше смейтесь

Ученые доказали, что позитивное настроение и смех полезны для мышления. Иногда можно просто подурачиться с детьми, а то и самому стать ребенком.

7. Пробуйте новое

Чтобы развивались новые нейросети, нужно пробовать всё новое. Новые маршруты, новые вкусы, новые впечатления. Ходите незнакомыми маршрутами, пробуйте новые продукты.

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