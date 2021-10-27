Осень – время не только очередной волны COVID-19, но и сезонных инфекционных заболеваний

Внимание многих украинцев привлечено к пандемии COVID-19 в Украине, действительно, с каждым днем ситуация ухудшается, а количество регионов в «красной» зоне карантина растет. Тем не менее, COVID-19 не единственная проблема сегодня, ведь количество людей, заболевших гриппом, тоже немало. Так, с 11 по 17 октября в Украине гриппом и ОРВИ заболело почти 240 тысяч человек. Ivona решила напомнить симптомы гриппа, рассказать о распространенных штаммах и о вакцинах.

Грипп: симптомы заболевания

Грипп – это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Симптомы гриппа похожи на симптомы ОРВИ, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы диагностировать заболевание и правильно его лечить, отмечают на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Симптомы гриппа:

внезапное начало

головная боль

ломота в мышцах и суставах

боль в горле

повышение температуры тела до 38 С и более

кашель

в отдельных случаях – рвота и понос.

Вирусом гриппа можно заразиться воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем от больного человека во время разговора, при кашле и чихании. Больной человек даже с легкой формой может заражать остальных на протяжении всего периода, когда проявляются симптомы.

Грипп 2021: штаммы

Согласно прогнозам Всемирной организации здоровья, в Северном полушарии в 2021 году будут циркулировать следующие штаммы:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 [A/Victoria/2570/2019, IVR-215]

вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [A/Cambodia/e0826360/2020, IVR-224; A/Tasmania/503/2020, IVR-221]

вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B/Victoria) [B/Washington/02/2019, дикий тип]

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata) [B/Phuket/3073/2013, дикий тип]

Вакцинация от гриппа в Украине

Вакцинация против гриппа является рекомендованной в Украине, поэтому не входит в календарь прививок. В связи с этим вакцины против гриппа закупаются за деньги местных бюджетов, предприятий или за деньги граждан.

К эпидсезону 2021-2022 в Украину поставят 1,25 млн вакцин. Вакцины можно приобрести в аптеках или медучреждениях. Стоимость вакцины от 350 грн.

Какие вакцины от гриппа доступны в Украине:

«Ваксигрипп Тетра» (производитель – «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная), можно прививать детей от шести месяцев

«Джиси Флю Квадривалент» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, четырехвалентная), можно прививать детей от шести месяцев

«Инфлувак Тетра» («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, четырехвалентная), можно прививать детей от трех лет.

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