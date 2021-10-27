Грипп 2021 в Украине: симптомы, штаммы и вакцинация
Внимание многих украинцев привлечено к пандемии COVID-19 в Украине, действительно, с каждым днем ситуация ухудшается, а количество регионов в «красной» зоне карантина растет. Тем не менее, COVID-19 не единственная проблема сегодня, ведь количество людей, заболевших гриппом, тоже немало. Так, с 11 по 17 октября в Украине гриппом и ОРВИ заболело почти 240 тысяч человек. Ivona решила напомнить симптомы гриппа, рассказать о распространенных штаммах и о вакцинах.
Грипп: симптомы заболевания
Грипп – это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Симптомы гриппа похожи на симптомы ОРВИ, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы диагностировать заболевание и правильно его лечить, отмечают на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Симптомы гриппа:
- внезапное начало
- головная боль
- ломота в мышцах и суставах
- боль в горле
- повышение температуры тела до 38 С и более
- кашель
- в отдельных случаях – рвота и понос.
Вирусом гриппа можно заразиться воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем от больного человека во время разговора, при кашле и чихании. Больной человек даже с легкой формой может заражать остальных на протяжении всего периода, когда проявляются симптомы.
Грипп 2021: штаммы
Согласно прогнозам Всемирной организации здоровья, в Северном полушарии в 2021 году будут циркулировать следующие штаммы:
- вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 [A/Victoria/2570/2019, IVR-215]
- вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [A/Cambodia/e0826360/2020, IVR-224; A/Tasmania/503/2020, IVR-221]
- вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B/Victoria) [B/Washington/02/2019, дикий тип]
- вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata) [B/Phuket/3073/2013, дикий тип]
Вакцинация от гриппа в Украине
Вакцинация против гриппа является рекомендованной в Украине, поэтому не входит в календарь прививок. В связи с этим вакцины против гриппа закупаются за деньги местных бюджетов, предприятий или за деньги граждан.
К эпидсезону 2021-2022 в Украину поставят 1,25 млн вакцин. Вакцины можно приобрести в аптеках или медучреждениях. Стоимость вакцины от 350 грн.
Какие вакцины от гриппа доступны в Украине:
- «Ваксигрипп Тетра» (производитель – «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная), можно прививать детей от шести месяцев
- «Джиси Флю Квадривалент» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, четырехвалентная), можно прививать детей от шести месяцев
- «Инфлувак Тетра» («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, четырехвалентная), можно прививать детей от трех лет.
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