Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня приняла решение о переводе всей территории Украины в «желтую» зону

В Украине установили «желтую» зону: когда начнут действовать ограничения depositphotos.com

Вчера, 20 сентября, правительство приняло решение о продлении адаптивного карантина до конца 2021 года, а сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поспешила усилить карантин в Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Желтая» зона в Украине начнет действовать с 00:00 23 сентября. Уточняется, что «желтый» уровень эпидемической опасности введут на территории всех регионов Украины.

Какие ограничения будут действовать в «желтой» зоне карантина с 23 сентября 2021 года

Новые правила карантина в Украине в правительстве назвали еще на прошлой неделе. В частности, в «желтой» зоне карантина запрещается:

Работа школ, вузов и других учебных учреждений, если менее 80% сотрудников имеют «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Проведение массовых мероприятий при участии более одного человека на 4 кв. метра.

Работа кинотеатров и залов других учебных заведений при заполняемости более 50% от общего количества мест.

Работа спортзалов и фитнес-центров при условии более одного человека на 10 кв. метров.

Работа бассейнов при условии, что на одной дорожке на индивидуальных занятиях присутствует более 4 человек и более 6 — на групповых.

Указанные ограничения не действуют, если у всех участников и посетителей есть COVID-сертификаты, а около 80% организаторов массовых мероприятий также имеют подтверждение вакцинации.

Работа заведений общепита, если расстояние между столиками меньше 1,5 метра, а за столом находится более 4 человек (не считая детей).

Проведение массовых мероприятий в учебных учреждениях при участии учащихся более чем одной группы или класса и присутствие зрителей на таких мероприятиях.

Работа водителей транспорта без как минимум «желтого» COVID-сертификата. Пассажиры должны находиться в масках в транспорте, и их количество не должно превышать численность мест для сидения.

Новые правила карантина в Украине пресс-служба

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