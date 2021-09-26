Рассказываем, почему бузина — незаменимая составляющая осеннего рациона

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Сироп из бузины Pinterest

Ягоды бузины активно применялись в народной медицине еще в Древней Греции и Египте. В отличие от красной несъедобной бузины, черная, напротив, съедобная и очень полезная ягода. В чистом виде ее едят редко, поскольку бузина обладает кислым, даже терпким вкусом, однако она отлично подходит для изготовления отваров, компотов, морсов, джемов и желе.

Бузина — один из сильнейших природных иммуностимуляторов. Фруктовые кислоты, содержащиеся в ягоде, стимулируют выработку иммуноглобулина, обеспечивая организму надежную защиту от вирусов и болезнетворных бактерий. Кроме того, ягода богата витамином С — мощным природным антиоксидантом. Он не только укрепляет иммунитет, но и помогает бороться со свободными радикалами, замедляет старение и благотворно влияет на состояние кожи.

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Джем из бузины Pinterest

Богатый антиоксидантный состав ягоды хорош не только для укрепления иммунитета, но и для профилактики многих хронических заболеваний. Как известно, хронические заболевания развиваются на фоне воспалительных реакций в организме. Антиоксиданты препятствуют протеканию воспалительных реакций, защищая все системы организма, особенно нервную и сердечно-сосудистую.

Яркий цвет бузине придают антоцианы — растительные пигменты, способные благотворно влиять на работу мозга. Они повышают работоспособность и концентрацию, улучшают память, повышают стрессоустойчивость и даже обеспечивают профилактику депрессивных состояний.

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