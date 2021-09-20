Кабинет Министров принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

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Такое решение было принято на заседании правительства 20 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - провакцинироваться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливается желтый уровень эпидопасности.

Это будет предусматривать следующие карантинные ограничения:

будет запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади территории или наполненностью залов более двух третей мест;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее чем две третьих мест или 50% мест;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади и т. п.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР или экспресс-тестирование.

Карантинные ограничения в Украине moz.gov.ua

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