Кабинет министров Украины внес изменения в постановление вчера, 13 сентября

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, с каждым днем фиксируют все больше новых случаев заражения COVID-19. В связи с этим, вчера, 13 сентября, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступит в силу через 7 дней. Как изменятся правила карантина в Украине, какие ограничения появятся уже 20 сентября – читайте на Ivona.

Новые правила карантина для «желтой» и «красной» зон в Украине

Согласно новым правилам, в «желтой» зоне будут действовать следующие ограничения:

Учебные учреждения смогут работать без изменений, если около 80% сотрудников будут иметь «желтые» или «зеленые» COVID-паспорта.

Ограничения на работу кинотеатров, театров, музеев, спортзалов и проведение массовых мероприятий не будут применятся, если не менее 80% персонала и все участники имеют COVID-сертификаты.

В «красной» зоне карантина ограничений можно избежать, имея «зеленый» сертификат. Так:

Учебные учреждения смогут работать в привычном режиме, если у 100% персонала есть «зеленые» COVID-сертификаты.

Проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, спортзалов, ТРЦ, рынков, заведений общественного питания не будут ограничиваться при наличии у всех участников/посетителей/работников «зеленого» сертификата.

Кто получит «желтый», а кто «зеленый» COVID-сертификаты

Цвет COVID-сертификата будет определятся количеством полученных вакцин. Так, те, кто получил одну дозу вакцины от COVID-19 получат «желтый» сертификат, а те, кто две – «зеленый». Для владельцев COVID-сертификатов будут действовать ослабления.

Привилегии для владельцев COVID-сертификатов:

После пересечения границы украинцам с «желтым» или «зеленым» сертификатом не нужно проходить самоизоляцию

При въезде со временно оккупированных территорий не нужно самоизолироваться

В «красной» зоне карантина на владельцев COVID-сертификатов не будут распространятся ограничения. Украинцы смогут посещать ТРЦ, заведения общепита, спортивные залы и прочее.

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