Поговорили с врачом-иммунологом о том, как повысить иммунитет во времена эпидемий и на что следует обратить внимание.

Осипова Людмила Станиславовна, заведующая лабораторией клинической иммунологии, к.м.н., доцент, автор более 350 публикаций, соавтор 2 учебников (1 из них национальный учебник), автор 2 учебных пособий и 6 монографий, имеет 2 изобретения, активно выступает докладчиком на международных конференциях. Член европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), член Украинской школы молекулярной аллергологии и иммунологии (USMAI). пресс-служба

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Людмила, расскажите, пожалуйста, почему случаются эпидемии?

В истории человечества эпидемии далеко не новость, и сталкивались люди с ними всегда. Вспомним хотя бы эпидемию чумы, оспы, «испанки» и эпидемию туберкулеза, которая была в начале 20 века. Считается, что эпидемии случаются каждые 100-150 лет. А вот какая это будет эпидемия, зависит уже от общего иммунитета, особенностей проживания и климата. Например, коронавирусы – не новый вид вирусов. Известны они уже давно, потому базовый иммунитет у людей есть, так что переносим мы его как легкую простуду. Опасным вирус становится, когда происходит мутация и структура вируса полностью меняется. Мутируют не только вирусы коронавируса, но и гриппа. И так, как к типу вирусов Sars Cov2 у нас нет защиты – происходят массовые случаи заболевания или смерти.

А что мы можем сделать, чтобы противостоять, может, есть какие-то лайфхаки?

Для начала нужно разобраться с истоками проблемы. Что влияет на развитие эпидемий? В первую очередь влияет общее снижение иммунитета, т.е. организм не может бороться за себя самостоятельно. Это значит, что организм не может сопротивляться не только вирусам, но и микробам, грибкам, различным патогенам. Например, излишняя любовь к стерильности приводит к тому, что уже каждый третий человек на планете – аллергик. Как вы понимаете – все это негативно сказывается на защитной функции организма. Или есть вирусы, которые не имеют симптоматики. Они просто находятся в организме, развиваются, но в случае заболевания – прогрессируют и еще больше снижают защитные функции. Во вторую очередь – стресс. Это уже давно известный факт, что стресс сильно бьет по иммунитету, потому сопротивляемость вирусам сильно снижается. Потому, если говорить о лайфхаках: то это, в первую очередь, серьезно относиться к самим себе: следить за здоровьем, вовремя проходить медосмотры, избегать пагубных привычек, меньше нервничать, правильно питаться. Это все прописные истины, но поверьте, очень часто люди их игнорируют.

Возможно, есть дополнительные методы, как человек может поддержать свое здоровье? Например, вот вы, как помогаете себе и своим близким?

Ну конечно есть и их великое множество. Например, выдерживать режим дня, не курить, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться. Многие используют различные витаминные добавки, и я не исключение. На данном этапе мой фаворит - «Виусид». О ней хорошо отзывался Люк Монтанье – французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии. А у меня нет причин не доверять нобелевским лауреатам.

А что такого особенного в этом препарате?

Его основная составляющая – это активированная глицирризиновая кислота, которая добывается из корня солодки. Важный момент, что эта кислота активирована, что значит - она проявляют высочайшую активность и хорошо действуют на организм, т.е. позволяет распознать даже те вирусы, которые организм не распознавал ранее. Еще одна составляющая «Виусида» – это цинк, чей дефицит дает дополнительный риск возникновения вирусных и бактериальных инфекций. В плане антиоксидантов тут присутствуют витамины группы В и витамин С. Именно антиоксиданты заставляют наш иммунитет хорошо работать, поддерживают нас в хорошем виде, препятствуют старению. Есть еще очень важное составляющее «Виусида» – это глюкозамин, это хондропротектор. Недавно были выявлены его позитивные влияния при герпетической инфекции. Принимать препарат можно без назначения врача с профилактической целью один пакетик в сутки, а вот лечебная доза это уже 2-3 пакетика в сутки.

Імунітет: що робити, щоб не хворіти?

Поспілкуватись з лікарем-імунологом про те, як підвищити імунітет за часів епідемій і на що слід звернути увагу.

Осипова Людмила Станіславівна, завідувач лабораторією клінічної імунології, к.м.н., доцент, автор понад 350 публікацій, співавтор 2 підручників (1 з них національний підручник), автор 2 навчальних посібників і 6 монографій, має 2 винаходи, активно виступає доповідачем на міжнародних конференціях. Член європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), член Української школи молекулярної алергології та імунології (USMAI).

Людмила, розкажіть, будь ласка, чому трапляються епідемії?

В історії людства епідемії вже не новина, а люди зіштовхувалися з ними завжди. Згадаймо хоча б епідемію чуми, віспи, «іспанки» чи епідемію туберкульозу, яка була на початку 20 сторіччя. Вважається, що епідемії трапляються кожні 100-150 років. А ось яка це буде епідемія, залежить вже від загального імунітету, особливостей проживання та клімату. Наприклад коронавіруси - не новий вид вірусів. Відомі вони вже давно, тому базовий імунітет у людей є, так що переносимо ми його як легку застуду. Проте, небезпечним вірус стає, коли відбувається мутація і структура вірусу повністю змінюється. Мутують не тільки віруси коронавируса, а й грипу. І так, як до типу вірусів Sars Cov2 у нас немає захисту - відбуваються масові випадки захворювання або смерті.

А що ми можемо зробити, щоб протистояти, може, є якісь лайфхаки?

Для початку потрібно розібратися з витоками проблеми. Що впливає на розвиток епідемій? В першу чергу впливає загальне зниження імунітету, тобто організм не може боротися за себе самостійно. Це означає, що організм не може чинити опір не тільки вірусам, але і мікробам, грибків, різних патогенів. Наприклад, надмірна любов до стерильності призводить до того, що вже кожна третя людина на планеті - алергік. Як ви розумієте - все це негативно позначається на захисної функції організму.

Також є віруси, які не мають симптоматики. Вони просто знаходяться в організмі, розвиваються, але в разі захворювання - прогресують і ще більше знижують захисні функції.

У другу чергу впливає - стрес. Це вже давно відомий факт, що стрес сильно б'є по імунітету, тому опірність вірусам значно знижується. Тож, якщо говорити про лайфхаки: то це, в першу чергу, серйозне ставлення до самих себе: людина має стежити за здоров'ям, вчасно проходити медогляди, уникати згубних звичок, менше нервувати, правильно харчуватися. Це все прописні істини, але майте на увазі, дуже часто люди їх ігнорують.

Можливо, є додаткові методи, як людина може підтримати своє здоров'я? Наприклад, ось ви, як допомагаєте собі та своїм близьким?

Ну звичайно ж їх безліч. Наприклад, варто витримувати режим дня, не курити, більше гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися. Багато хто використовує різні вітамінні добавки, і я не виняток. На даному етапі мій фаворит - «Віусід». Про нього добре відгукувався Люк Монтаньє - французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії в області медицини і фізіології. А у мене немає причин не довіряти нобелівським лауреатам.

А що такого особливого в цьому препараті?

Його основна складова - це активована гліциризинова кислота, яка видобувається із кореня солодки. Ще один важливий момент, що ця кислота активована, тобто - вона проявляють найвищу активність і добре діє на організм, дозволяючи розпізнати навіть ті віруси, які організм не розпізнавав раніше. Ще одна складова «Віусіда» - це цинк, дефіцит якого дає додатковий ризик виникнення вірусних і бактеріальних інфекцій. Щодо антиоксидантів тут присутні вітаміни групи В і вітамін С. Саме антиоксиданти змушують наш імунітет добре працювати, підтримують нас у гарному вигляді і перешкоджають старінню. Є ще дуже важлива складова «Віусіда» - це хондропротектор - глюкозамін. Нещодавно були виявлені його позитивні впливи при герпетичній інфекції. Приймати препарат можна без призначення лікаря з профілактичною метою - один пакетик на добу, а ось лікувальна доза становить 2-3 пакетики на добу.

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