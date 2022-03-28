Психотерапевт рассказал, что нужно делать в военное время, чтобы сохранить психоэмоциональное здоровье

Второй месяц продолжается война России против Украины. Второй месяц ужаса и боли, растерянности и неприятия, второй месяц ада, который происходит на нашей земле. Нужно взять себя в руки. Конечно, если человек в состоянии это сделать. Мы должны жить дальше, чтобы отстраивать свою страну, чтобы вернуть то, что было до 24 февраля 2022 года. Мы должны жить ради детей, следующих поколений и ради Украины. О том, как помочь себе восстановиться, какими доступными способами удерживать психоэмоциональный баланс, нам рассказал практикующий психотерапевт Александр Денисенко.

Мир рухнул. Изменился навсегда настолько, что поверить в этот факт невозможно. Психика реагирует на острый стресс и горе в определенном алгоритме.

1. Шок, отрицание («Этого просто не может быть, скорее бы проснуться!» или «Все не так ужасно, скоро все вернется к привычному»).

2. Гнев (поиск виновного, злость из-за того, что не можешь повлиять на ситуацию).

3. Торг. Человек ищет способы что-то изменить. Дает обеты, обещания, обращается к высшим силам.

4. Депрессия. Самая сложная. Человек понимает, что случилось неизбежное и назад пути нет. Он никак не может вернуть время вспять, изменить судьбу.

4. Смирение, принятие. На этой стадии человек то проваливается в депрессию, хандру, то проявляет интерес к жизни. Замечает, что она продолжается. Начинает ценить то, что имеет.

фото: streetwill.co. За разрушением наступит восстановление

Эти стадии сменяют одна другую. Не бывает так, чтобы из отрицания кто-то перепрыгнул в принятие. Понимание того, что испытывает наша психика, проживание всех стадий горя не избавляет от боли. Но происходит переосмысление, появляется возможность увидеть происходящее и себя будто со стороны и ускорить процесс восстановления ресурса. В остром стрессе мы ведем себя по-разному. Согласно Фрейду, кто-то из нас замирает, становится беспомощным, его чувства притупляются. Человек будто в трансе. Кто-то «бежит». Когда риски слишком велики, кто-то «бьет». Чтобы получить что-то значимое — действует. Все проявления стресса нормальны. Не сравнивайте себя ни с кем. Не оценивайте. Не осуждайте других за то, что вы, к примеру, активны, а они сидят в отупении.

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Если вы никак не можете взять себя в руки и застряли в отрицании или торге, если не видите никаких перспектив и лишь страх пронизывает все мысли, это повод начать психотерапию собственными силами. Многие в таком состоянии совсем не спят или никак не могут проснуться. Подсознание показывает яркие сны, защищает, выводит в безопасное пространство. Явь страшная, сны чудесные и вставать непросто.

фото: streetwill.co. Только вперед!

Рекомендую такое упражнение:

Потрясли руками-ногами, лежа на спине в позе перевернутого жука, взбодрились, запустили свежий кровоток и сами себе задали вопросы: что для меня сегодня будет значимым? что следует выполнить? какую пользу другим я смогу принести?

Убрать жалость к себе, выйти из эгопозиции ребенка, когда хочется пожаловаться, спрятаться, передать другим ответственность за себя. Как бы тяжело ни было на душе, занимаемся планированием дня (желательно прописать пункты вечером). Это дает энергию. Проверено! Нужно осознанно писать на листочке дела, вычеркивать то, что сделали.

Далее важно убрать чувство вины! «Горе, а я план составляю постирать белье!.. Позор!» Нет, не позор, а самопомощь в тяжелое время. РУТИНА помогает держать контроль, приходит ощущение относительной стабильности.

ПЛАНЫ. Да, важны именно планы, как бы это странно ни звучало. Спрашивайте себя: как мои навыки и умения могут помочь другим? как монетизироваться? какие новые навыки я могу сейчас получить, чтобы использовать их завтра? Новый язык, кулинария, освоение новой профессии спасет вашу психику и нервную систему и помогут выжить. Планы на жизнь избавляют от так называемого туннельного мышления, когда человек зацикливается на одном и видит лишь точку на горизонте. Он замечает лишь одну тропинку, хотя их очень много.

фото: streetwill.co Пробуйте новые навыки

Вечером важна практика Благодарности: кому и за что вы сегодня благодарны. Ритуал наполняет нас энергией удовольствия, значимости жизни, радостью. Да-да, не запрещайте себе радоваться. Благодарность Всевышнему за то, что вообще проснулись. Соседке — за хлеб, который она испекла и вас угостила. Коту своему за то, что дарит ощущение безопасности. Дочери или сыну за то, что они у вас есть. Мужу — за его любовь. Пусть он не рядом, но обязательно будет рядом.

И еще очень ВАЖНО:

1. Читать новости максимум раз в день.

2. Не обсуждать их вообще ни с кем. Нет в этом ресурса, только выкачивание последних сил.

3. Тренировка силы воли: решила, что не «залипну» в интернете — и не «залипну»! Иначе я не умнее хорька.

4. Новые хобби. Например, вязание, лепка из пластилина, рисование мандал (в интернете полно примеров). Также помогут аудиокниги.

5. Элементарная гимнастика на 5-7 минут. Растяжка, глубокое дыхание в технике 5-6-8. На 5 счетов — вдох. Задержка дыхания на 6 счетов. Выдох на 8.

Японцы за счет такой техники могут вести переговоры хоть весь день. Попробуйте побыть немного японцем.