Как паре пережить войну и не расстаться: советы психолога Эксклюзив
В Украине уже четыре недели продолжается война, многие мужчины ушли на фронт или вступили в ряды терробороны, а их девушки и жены остались дома. Для пары – уход одного из супругов на войну большое испытание. Ivona обратилась за комментарием к психологу Анне Фесенко и узнала, как паре пережить войну и не расстаться.
Если мужчина идет на войну: правила общения и что важно в этот период
Украинским семьям нужно принять тот факт, что этот период жизни нужно пройти плечом к плечу, поддерживая друг друга и придерживаясь определенных правил коммуникации.
Женщине важно понимать, что в мужчине сейчас включен «режим война», поэтому нужно с ним общаться, соблюдая правила деликатного общения.
Как нельзя общаться с мужчиной, который ушел на фронт:
- расспрашивать, если мужчина не настроен на разговор
- навязывать бытовые проблемы
- спрашивать о его чувствах
- истерить
- обвинять в чем-то мужчину
- жаловаться, если мужчина не в состоянии сейчас вам помочь
- выяснять отношения
- упрекать в чем-то
- жалеть его
Если женщина способна создать особое пространство для мужчины, в котором он будет чувствовать себе безопасно и спокойно, это поможет ему пережить этот период в зоне боевых действий.
Что важно для мужчины в этот период?
Чувствовать себя любимым, единственным, понимать, что его ждут, в него верят, его поддерживают, ему создают условия, чтобы он не отвлекался на мирскую жизнь, а качественно делал свое дело на поле боя. Также мужчине важно знать, что его женщина считает его сильным и способным преодолеть любые сложности.
Все мы знаем, что добрые слова творят чудеса, поэтому пусть их будет в общении как можно больше. Ваш оптимистичный настрой, уместный юмор, позитив – это поможет мужчине быть в своей силе. Также обоим важно создать ощущение перспективы, ставить следующие цели – когда ты вернешься мы сделаем это и то, туда поедем, то купим и т.д., то есть запланировать совместное приятное будущее.
Но самое важное для мужчины, который отправляется на фронт – это пробуждение жажды жизни, потому что когда человек выбирает жизнь, тогда он выживет даже в самой сложной ситуации и вернется домой.
Еще стоит обратить внимание на очень серьезный момент – это возвращение мужчины домой после фронта, поскольку остро стоит проблема адаптации военного после возвращения и его дальнейшего функционирования в обычной жизни, а также большинство воинов испытывают посттравматический синдром. Нужно понимать, что люди, выжившие в экстремальных условиях, где была угроза жизни, уже не те, что были раньше, они возвращаются другими людьми. Их психика трансформируется и этот процесс в обязательном порядке должны сопровождать специалисты психологического направления, которые имеют специальную подготовку и владеют технологией работы с посттравматическими военными состояниями.
Но ни один психолог не сможет реабилитировать воина, если его семья реагирует на последствия его психотравмы неконструктивно и совершает грубые ошибки в коммуникации, поэтому психологическую помощь важно оказывать и семье военного, во избежание негативных и травматических последствий в будущем.
Что важно в этот период для женщины?
Основная задача для женщины, которая ждет мужчину с войны, это быть психологически гибкой, ресурсной, устойчивой, жизнеспособной, оптимистичной и всегда на первое место нужно ставить свое психологическое здоровье. Об этом, конечно, легко говорить, но сложно самостоятельно реализовать, поэтому я рекомендую работать с психологом. Есть волонтерские организации, которые работают женщинами, мужчины которых ушли на войну, можно к ним обратиться за психологической помощью.
Если пара будет с пониманием специфики ситуации относится друг к другу, соблюдая вышеперечисленные правила, есть большая вероятность, что у пары получится создать крепкий и счастливый союз на долгие годы.
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