Психолог рассказала, как общаться с мужчиной, который ушел на фронт и что сделает его возвращение максимально комфортным

В Украине уже четыре недели продолжается война, многие мужчины ушли на фронт или вступили в ряды терробороны, а их девушки и жены остались дома. Для пары – уход одного из супругов на войну большое испытание. Ivona обратилась за комментарием к психологу Анне Фесенко и узнала, как паре пережить войну и не расстаться.

Психолог Анна Фесенко пресс-служба

Если мужчина идет на войну: правила общения и что важно в этот период

Украинским семьям нужно принять тот факт, что этот период жизни нужно пройти плечом к плечу, поддерживая друг друга и придерживаясь определенных правил коммуникации.

Женщине важно понимать, что в мужчине сейчас включен «режим война», поэтому нужно с ним общаться, соблюдая правила деликатного общения.

Как нельзя общаться с мужчиной, который ушел на фронт:

расспрашивать, если мужчина не настроен на разговор

навязывать бытовые проблемы

спрашивать о его чувствах

истерить

обвинять в чем-то мужчину

жаловаться, если мужчина не в состоянии сейчас вам помочь

выяснять отношения

упрекать в чем-то

жалеть его

Если женщина способна создать особое пространство для мужчины, в котором он будет чувствовать себе безопасно и спокойно, это поможет ему пережить этот период в зоне боевых действий.

Что важно для мужчины в этот период?

Чувствовать себя любимым, единственным, понимать, что его ждут, в него верят, его поддерживают, ему создают условия, чтобы он не отвлекался на мирскую жизнь, а качественно делал свое дело на поле боя. Также мужчине важно знать, что его женщина считает его сильным и способным преодолеть любые сложности.

Все мы знаем, что добрые слова творят чудеса, поэтому пусть их будет в общении как можно больше. Ваш оптимистичный настрой, уместный юмор, позитив – это поможет мужчине быть в своей силе. Также обоим важно создать ощущение перспективы, ставить следующие цели – когда ты вернешься мы сделаем это и то, туда поедем, то купим и т.д., то есть запланировать совместное приятное будущее.

Но самое важное для мужчины, который отправляется на фронт – это пробуждение жажды жизни, потому что когда человек выбирает жизнь, тогда он выживет даже в самой сложной ситуации и вернется домой.

Еще стоит обратить внимание на очень серьезный момент – это возвращение мужчины домой после фронта, поскольку остро стоит проблема адаптации военного после возвращения и его дальнейшего функционирования в обычной жизни, а также большинство воинов испытывают посттравматический синдром. Нужно понимать, что люди, выжившие в экстремальных условиях, где была угроза жизни, уже не те, что были раньше, они возвращаются другими людьми. Их психика трансформируется и этот процесс в обязательном порядке должны сопровождать специалисты психологического направления, которые имеют специальную подготовку и владеют технологией работы с посттравматическими военными состояниями.

Но ни один психолог не сможет реабилитировать воина, если его семья реагирует на последствия его психотравмы неконструктивно и совершает грубые ошибки в коммуникации, поэтому психологическую помощь важно оказывать и семье военного, во избежание негативных и травматических последствий в будущем.

Что важно в этот период для женщины?

Основная задача для женщины, которая ждет мужчину с войны, это быть психологически гибкой, ресурсной, устойчивой, жизнеспособной, оптимистичной и всегда на первое место нужно ставить свое психологическое здоровье. Об этом, конечно, легко говорить, но сложно самостоятельно реализовать, поэтому я рекомендую работать с психологом. Есть волонтерские организации, которые работают женщинами, мужчины которых ушли на войну, можно к ним обратиться за психологической помощью.

Если пара будет с пониманием специфики ситуации относится друг к другу, соблюдая вышеперечисленные правила, есть большая вероятность, что у пары получится создать крепкий и счастливый союз на долгие годы.

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