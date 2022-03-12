С синдромом фантомной сирены сталкивается каждый второй украинец. Проявляется это тем, что человек слышит звук сирены, хотя на самом деле ее нет. Многие жаловались на такой эффект уже на второй день военных действий. Синдром фантомной сирены – это ответ организма на серьезный стресс, в данном случае на травму войны.

Если вы столкнулись с таким синдромом, то первое, что нужно сделать – вернуться к реальности.

Поговорите с кем-то, кто рядом. Расскажите про свои ощущения. Если нет возможности поговорить – посчитайте все красные предметы вокруг себя. Ваша задача вернуться в реальность и понять, что нет никакого звука сирен.

Старайтесь отдыхать при любой удобной возможности, пейте горячий чай и чаще обнимайтесь.

Во времена, когда человек находится в постоянном стрессе очень важно вернуть себе контроль над эмоциями.

Военные нейропсихологии считают, что во время войны у стресса есть три стадии: испуг, страх смерти и хроническая усталость. И если первые два - львиная доля украинцев прошла, то третий актуален для абсолютного большинства украинцев.

Проявляется синдром хронической усталости от войны так же, как и в повседневной жизни. Частые головные и мышечные боли, быстрая утомляемость и забывчивость, отдышка. Больше всего от него страдают мирные люди, чей ритм жизни нарушен пребыванием в убежищах и подвалах и любом другом замкнутом пространстве.

Помочь с этим могут следующие техники:

Глубокое и медленное дыхание. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать через рот, важно чтобы выдох длился дольше, чем вдох.

Если есть возможность, вставьте в уши наушники, включите музыку и танцуйте. Не беспокойтесь о внешнем виде, важно чтобы тело двигалось.

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