В Минздраве решили упростить правила регистрации новорожденных на время военного положения

Как зарегистрировать новорожденного во время войны: новые правила unsplash.com

Активные военные действия в Украине продолжаются уже более двух недель. За этот период в стране родились более 4000 младенцев. Многие дети рождаются не в медицинских учреждениях, а в укрытиях и бомобоубежищах. В связи с этим Министерство здравоохранения утвердило приказ «Об обеспечении регистрации новорожденных в условиях военного положения», что позволяет регистрировать детей, которые родились вне учреждения здравоохранения.

Как зарегистрировать ребенка, рожденного во время военных действий:

Медицинские работники, которые присутствовали при рождении ребенка или проводили первый осмотр малыша могут выдать документ в форме медицинского свидетельства о рождении (по форме 103/о). Документ могут выдавать все работники, которые состоят в трудовых отношениях с лицензиатами трудовой практики и те, кто оказывает экстренную медицинскую помощь.

Если медработник не может выдать справку 103/о, он должен выписать документ в произвольной форме в двух экземплярах: один отдается матери ребенка, а второй — на хранение в медучреждение.

Получить свидетельство о рождении ребенка может мать при личном обращении в медицинское учреждение. Нужно предъявить документы по наблюдению за беременностью или быть зарегистрированной в системе здравоохранения, где содержатся медицинские записи о беременности.

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