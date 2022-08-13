Чего категорически нельзя делать на Маковея

В воскресенье, 14 августа 2022 года, православные христиане празднуют Изнесение честных Древ Животворящего Креста Господня, а также чтут память семерых мучеников Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елиазара. В народе праздник получил название Первый или Медовый Спас и Маковея.

Что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа 2022?

Заниматься тяжелой работой (разрешается сбор меда и ягод)

Употреблять мясо, молочные продукты, яйца

Пить алкоголь

Громко говорить и шумно праздновать

Убирать в доме

Ругаться

Сплетничать

Много и громко смеяться

Приметы и поверья в Медовый Спас 14 августа 2022

14 августа было принято ходить в церковь с праздничной корзиной. В этот день люди освящали в храмах воду и мед. Часть меда оставляли в дар церкви. Также в корзину клали выпечку, корень или листья хрена и соль.

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Кроме того, в храмах освящали особый букет «маковійчик». В его состав входили головки мака, а также такие лекарственные травы, как чебрець, полынь, мята, рута, календула, донник и душица. Считалось, что такой букет может уберечь дом от нечистой силы. Растения засушивали, ставили в вазу возле икон или на подоконнике. Освященным маком посыпали углы комнат. Также головку мака оставляли под подушкой младенца, чтобы он весь год был здоровым.

Традиционным блюдом на Медовый Спас были «шулики» — кусочки пресного коржа, политые узваром с перетертым маком. Еще в праздник обязательно нужно было съесть ложку меда и при этом загадать желание.

14 августа наши предки купались в открытых водоемах, поскольку вода в это время считается целебной. Домашний скот тоже купали в реках или озерах, чтобы животные были здоровыми и смогли пережить зиму.

Бытовало и множество погодных примет на Маковея:

Считалось, что какой будет погода на Медовый Спас — такой она будет и 28 августа.

такой она будет и 28 августа. Ветер 14 августа предвещал холодную и снежную зиму.

Одуванчики все еще цветут — осень будет теплой.

осень будет теплой. Если на Маковея малина в лесу крупная — пора озимые сеять.

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По православному церковному календарю День ангела отмечают: Авим, Александр, Алим, Антонин, Аттий (Аттик), Гурий (Гурьян, Гур), Димитрий, Евклей, Евсевон, (Евсевий, Евсей, Авсей, Асей), Елеазар (Елизар, Елиезер), Катун, Киндей, Кириак (Кирьяк), Кирик, Леонтий (Леонт), Маркелл (Маркел), Минеон, Минсифей, Папа (Папий, Паппа, Паппий), Полиевкт (Полиект, Полуект, Полуэкт) Тимофей, Феодор, (Федор), Елеса, Саломия, Соломония, София.

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