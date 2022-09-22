Что запрещается в этот церковный праздник

Запреты дня 23 сентября 2022: что нельзя делать на Петра и Павла Рябинников pixabay.com

В пятницу, 23 сентября 2022 года, православные христиане чтут память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В народе этих сентябрьских святых называли Рябинниками.

Что нельзя делать на Петра и Павла 23 сентября 2022?

считать мелкие деньги до полудня, иначе больших денег больше не будет в доме

заводить котенка (животное в этот день может принести несчастье)

начинать новые дела

ссориться

бездельничать

долго спать утром

принимать пищу в одиночестве

хвастаться

отправляться в дальнюю дорогу

Традиции и приметы на Петра и Павла 23 сентября 2022

Этот день также прозвали Рябиновыми именинами — эта ягода после первых утренних заморозков становилась сладкой и пригодной для сбора. Традиционно ее заготовку начинали на Петра и Павла. Первые сорванные кисти вешали под крышей дома, чтобы рябина защищала жилище от нечистой силы.

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Впрок заготавливали только спелые, сладкие ягоды. Их засушивали на чай, готовили настойки и квас.

Все ягоды с деревьев срывать нельзя — всегда оставляли немного на ветках, чтобы птицы тоже могли полакомиться рябиной.

Существовало несколько погодных примет на 23 сентября:

Ветер северо-западный в этот день — примета того, что зима будет суровой, а юго-восточный ветер предвещал теплая зиму.

Много рябины — к частым дождям осенью и морозной зиме.

Теплая и сухая погода на Петра и Павла обещала позднюю и теплую зиму.

Березовые и рябиновые листья пожелтели — к скорым холодам.

Птицы летят на юг — к ранней и холодной зиме.

Много желудей ­23 сентября — Рождество будет снежное.

Гроза в этот день — примета теплой осени.

Другие праздники 23 сентября 2022

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День приправы Заатар

День любовной записки

День «Обнимите вегетарианца»

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По православному церковному календарю именины отмечают Андрей (мужественный), Василий (царственный), Гавриил (сила Божья), Глеб (наследник бога), Евгений (благородный), Иван (благодать Божья), Касьян (шлемоносец), Климент (милостивый), Константин (постоянный), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Семен (услышанный Богом) и Татьяна (госпожа, учредительница).

По католическому — Фекла (слава Божья) и Богуслав (тот, кто славит Бога).

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