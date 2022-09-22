Голливудского красавчика совсем не узнать на свежих фото

Заметно состарился: в Сети показали, как Джонни Депп выглядит без бороды и усов Getty Images

В соцсетях распрастраняются новые снимки знаменитого киноактера Джонни Деппа, на которых он запечатлен без усов и бороды.

Читайте также: 57-летняя Брук Шилдс снялась в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян

На новых фото знаменитость заметно состарился и набрал лишний вес. «Измученного» вида ему добавили мешки под глазами.

Интересный также выбор наряда актера. Депп запечатлен в «пиратской» бандане, черной шапке, футболке с дырками и кофте цвета хаки.

Компанию Джонни на фото составила Клеманс Фэйвр Лураски, актриса и владелица конной фермы в Испании.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: