Что запрещается в этот день согласно народному и церковному календарям

Запреты дня 16 сентября 2022: что нельзя делать на День Василисы freepik.com

Читайте также: Зак Эфрон впервые вышел в свет после слухов о пластике: как сейчас выглядит актер

В пятницу,, православная церковь чтит память

В народе этот день получил названия: День Дорофея и Домны, Домна Доброродная, День Василины, День Василисы, День Домны.

Что нельзя делать на День Василисы 16 сентября 2022?

смотреть в зеркало

сквернословить и завидовать

выбрасывать старые вещи

есть пищу животного происхождения

переедать

свататься и играть свадьбу

девушкам гулять после захода солнца

менять место работы.

Приметы на День Василисы 16 сентября 2022

Читайте также: Кто посетит похороны Елизаветы II: в Сети появился список гостей

День Василисы посвящали уборке дома и его подготовке к холодам. Важным обрядом было избавление от старых и ненужных вещей. Выбрасывать их 16 сентября нельзя ни в коем случае: их нужно собрать и отправить на чердак (так они будут защищать своих хозяев от нечистого), раздать нуждающимся то, что еще вполне пригодно, или сжечь в огороде вместе с ботвой от картофеля. Считалось, что эта традиция способна принести в дом удачу и благополучие.

У наших предков бытовало несколько погодных примет на 16 сентября:

Если было слышно гром, то это к долгой и теплой осени.

Теплый день обещал позднюю весну.

Красный закат – к заморозкам.

После обеда пошел дождь - осадки затянутся надолго.

Большие муравейники – к суровой и затяжной зиме.

Если 16 сентября на елях шишек много, то зима будет теплой.

Читайте также: Гороскоп на 16 сентября 2022 года для всех знаков зодиака

В ночь на 16 сентября снятся вещие сны, однако понимать их буквально не стоит. Они скорее указывают на существующую проблему, которую необходимо решить незамедлительно.

Другие праздники 16 сентября 2022

День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей

Международный день охраны озонового слоя

Праздник нелегального пития

День секретаря

Международный день вина «Гренаш»

Католический праздник святого Корнелия

Именины 16 сентября

Читайте также: 5-летняя дочь Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса дебютировала в кино

День ангела по православным святцам отмечают: Алексей (защитник), Андрей (мужественный), Василий (царственный), Василиса (царственная), Владимир (владеющий миром), Домна (госпожа), Дорофей (дар Божий), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Илья (верующий, сила Божья), Константин (постоянный), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Роман (римлянин), Сергей (высокочтимый), Феофан (богоявление), Филипп (любящий лошадей), Харитон (благосклонный).

Вам будет интересно прочитать на Ivona: