Выяснилась истинная причина перемен во внешности кинозвезды

Зак Эфрон впервые вышел в свет после слухов о пластике: как сейчас выглядит актер Getty Images

Известный американский актер Зак Эфрон посетил премьеру своего нового фильма «Величайший пивной забег» на Международном кинофестивале в Торонто. 34-летняя кинозвезда не появлялся на красной дорожке с мая 2019 года, и тогда он выглядел совсем по-другому.

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Звезду «Классного мюзикла» в прошлом году начали подозревать в пластике после его появления в видео «Дне Земли» Билла Ная из-за его резких перемен во внешности.

Но как выяснилось, лицо Зака изменилось из-за серьезной травмы. После премьеры Эфрон признался в интервью Men’s Health, что у него был перелом челюсти. Актер поскользнулся, ударившись подбородком о гранитный угол фонтана. По словам знаменитости, его жевательные мышцы компенсированы из-за его травмы.

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

Зак Эфрон после слухов о пластике Getty Images

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