Первые кадры с Дэйзи Судейкис в фильме «Не волнуйся, дорогая»

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Дочь голливудских звезд Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса Дэйзи в 5-летнем возрасте начала актерскую карьеру. Девочка исполнила эпизодическую роль в фильме «Не волнуйся, дорогая», где снялись Флоренс Пью и Гарри Стайлс, а в качестве режиссера выступила Уайлд.

Судя по опубликованных скриншотах на фанатских страницах в соцсетях, Дэйси сыграла персонажа по имени Роуз и появилась в кадре вместе со звездной мамой, которая в картине исполнила роль Мэри.

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Напомним, что показ фильма «Не волнуйся дорогая» в мировых кинотеатрах начнется с 23 сентября. Однако, премьера картины состоялась на прошлой недели во время Венецианского кинофестиваля.

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