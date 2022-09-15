5-летняя дочь Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса дебютировала в кино
Первые кадры с Дэйзи Судейкис в фильме «Не волнуйся, дорогая»
Читайте также: Зак Эфрон впервые вышел в свет после слухов о пластике: как сейчас выглядит актерДочь голливудских звезд Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса Дэйзи в 5-летнем возрасте начала актерскую карьеру. Девочка исполнила эпизодическую роль в фильме «Не волнуйся, дорогая», где снялись Флоренс Пью и Гарри Стайлс, а в качестве режиссера выступила Уайлд.
Судя по опубликованных скриншотах на фанатских страницах в соцсетях, Дэйси сыграла персонажа по имени Роуз и появилась в кадре вместе со звездной мамой, которая в картине исполнила роль Мэри.
Rosie - Daisy Sudeikis ♥️ #DontWorryDarling pic.twitter.com/m57u1RntM8— harry & olivia 🫧🫶🏻 (@BestOfHsOw) September 14, 2022
Читайте также: Кто посетит похороны Елизаветы II: в Сети появился список гостейНапомним, что показ фильма «Не волнуйся дорогая» в мировых кинотеатрах начнется с 23 сентября. Однако, премьера картины состоялась на прошлой недели во время Венецианского кинофестиваля.
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