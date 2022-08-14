Традиции и приметы Дня памяти святого Стефана

В понедельник, 15 августа 2022 года, православные христиане чтут память святого первомученика Стефана (Степана). В народе этот день прозвали Степан Сеновал или Степанов День.

Что нельзя делать на Степана Сеновала 15 августа 2022?

обижать животных

унывать и лениться

начинать что-то новое

есть пищу животного происхождения

ругаться.

Приметы на Степана Сеновала 15 августа 2022

Святой Степан считается покровителем лошадей. Поэтому в день его памяти принято всячески ухаживать за этими животными. Также проводили обряды, чтобы укрепить здоровье своих питомцев и защитить их от нечистой силы. Например, поили и окропляли освященной в церкви водой из сосуда, в котором лежит серебряный предмет. Его потом прятали в конюшне на удачу.

Читайте также: Хейтеры атакуют: за что критикуют украинских звезд во время войны

Сеновалом же святого прозвали потому, что в народном календаре день его памяти совпадал с датой окончания сенокоса.

Еще в этот день собирали все семьей Стефанов венок — набор лекарственных трав, цветов и растений, который засушивали и хранили до Илларионова дня (10 апреля). Такой венок считался оберегом для дома (его хранили в красном углу) от нечистых сил и дурного глаза, а также варили из него целебный отвар, который помогал при различных хворях. Степанов венок должен состоять из 12 трав, чаще всего это были мята, божьи слезки, пижма, клевер, полынь, ромашка и пр.

Другие праздники 15 августа 2022

День рождения телефонного приветствия «Алло»

Католический праздник Успения Пресвятой Богородицы, Вознесение Девы Марии

Праздник сладких огурцов

День археолога

День авиастроителя

День шептания с лунными Девами

День «Пойте на Луну»

Именины 15 августа

Читайте также: У кого из украинских звезд родственники живут в оккупации

День ангела 15 августа отмечают Василий (царственный), Иван (благодать Божья), Кирилл (господин), Никодим (побеждающий народ), Олимпий (божественный), Платон (широкоплечий), Роман (римлянин), Степан (венец), Тарас (бунтарь) и Федор (Божий дар).

Вам будет интересно прочитать на Ivona: