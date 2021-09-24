«КП в Украине» перешла на новый, более продвинутый, современный и удобный дизайн сайта. Шагать надо в ногу со временем. Поэтому в смартфоне теперь не только государство, но и наше издание. Глаз радует, интеллект развивает.

Там все темы разложены, как по полочкам. Лента новостей, после которых не уснешь, пока не обсудишь с друзьями. Политика для неполитиков человеческим языком. Правдивые и нескучные истории обычных украинцев, от которых хочется плакать или смеяться.

Отдельный хит – рубрика «Шоу-биз». Не только понятно, но и красиво – чтобы наши читатели могли оценить, почему их дети фанатеют от звезд TikTok, блогеров и «инстаграм-няшек». А миллениалы и поколение Z проникались кумирами своих родителей.

Естественно, все можно комментировать, ругать, хвалить, спрашивать. И, конечно, поздравлять. Например, нас. Ведь 4 октября печатная «КП в Украине» празднует свой 25-й день рождения.

И пару слов о причастных. Дизайн из Днепра — студия Kultprosvet. У них была сложная задача - сделать новый, но узнаваемый постоянными пользователями интерфейс. Разработка — киевской компании New Age Lab. Отдельное спасибо им за перенос архива материалов, накопленных за 15 лет существования сайта.

Новый логотип сайта разрабатывала известная международная онлайн-студия брендинга «Gagarin». Это не точка, которая олицетворяет конец. Это запятая, после которой хочется читать дальше. А еще наша метка на карте новостных СМИ.

Но достаточно лирики. Лучше один раз посмотреть и убедиться, чем читать релиз. Поэтому смело кликайте на kp.ua.

Справка: домен kp.ua существует с 2006 года. За это время на сайте сформировалось постоянное ядро пользователей. Согласно Google Analytics, ежемесячное количество просмотров страниц сайта составляет около 5 миллионов, а количество уникальных пользователей насчитывает около 2 миллионов. Основные источники трафика — органика и Direkt. По эффективности показов среди поисковых запросов сайт занимает позиции в ТОП-3 и ТОП-5, а самыми читаемыми страницами на сайте являются разделы Новости, Экономика, Здоровье и Шоу-биз.

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