Если у вас что-то не получается, значит, вы этого не умеете. Назначать цену, договариваться, делать выбор, удерживать границы, выдерживать напряжение, решать какой-то конкретный вид проблем – все это умения

И если вам это сложно, если вы с этим не справляетесь, то у вас нужного умения просто нет. Совсем.

Есть очень прочный социальный стереотип о том, что социальные навыки осваиваются с возрастом. И в каждой терапевтической работе я сталкиваюсь с тем, как сложно людям признать отсутствие у себя каких-то из этих навыков.

Людям стыдно признать, что они не умеют вроде как «элементарных» вещей, которые «в этом возрасте» должны уже присутствовать «по умолчанию».

Признать отсутствие такого навыка означает для них и признать себя неполноценным.

И возникает «мутная» психологическая конструкция, вокруг которой и в жизни, и в терапии можно «плясать» годами. У человека хронически что-то не получается, но причину этого он видит в ошибке, в том, что какое-то действие совершает неправильно, и надеется, что стоит только узнать, как правильно, стоит только исправить ошибку, и сразу всё начнёт получаться.

Такая надежда приводит к поискам «волшебной таблетки» - фразы, которая позволяет соблазнить любого партнёра, правила, руководствуясь которым можно будет добиться успеха (например, «делай только то, что хочется»), или секретной техники, которая позволит справиться с тревогой или сомнениями (хотя здесь «таблетки» действительно есть, и это не техники, а реально таблетки).

Хронические неудачи – это не ошибки, а отсутствие умения.

Почему нас преследуют неудачи pinterest.com

Человек, за которого все решения всегда принимали родители, не умеет принимать решения. Даже если ему «далеко за тридцать». Человек, который всегда в отношениях воспроизводил созависимую модель, не умеет строить отношения «на равных», а человек, проработавший 15 лет на одном месте, просто не умеет менять работу или работать самостоятельно.

Можно бесконечно «надувать щёки» и пытаться, даже в своих собственных глазах, пытаться быть круче, чем вы есть. Но изменения начнут происходить только тогда, когда вы признаете, что вы «дилетант», «неумеха», «неофит», «профан» или «чайник».

В терапии в таких случаях я постоянно использую модель «подросток». На первом шаге мы определяем искомый навык. На втором шаге я предлагаю человеку найти «возраст навыка», то есть тот возраст, на уровне которого он владеет этим навыком. Когда-то это возраст 12-13 лет («романтические» навыки обычно где-то здесь), когда-то больше, когда-то меньше. Например, навык принятия решений вполне может быть на уровне 3-4 лет. Ну а затем, под девизом «я ещё не волшебник, я только учусь», составляем план тренировки навыка «с нуля». Пусть по 5 минут в день, но только реальные дела и каждый день.

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия