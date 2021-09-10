Профессиональное перерождение после кризиса
К таким вещам нельзя подготовиться, привыкнуть, или дождаться наступления «подходящего времени». Их можно только сделать. Или продолжать откладывать, надеясь, что «как-то само утрясётся». Откладывание иногда приводит к тому, что случается катастрофа, и действия становятся вынужденными, а иногда - к тому, что проблема сначала становится хронической, а потом в человеке «что-то отмирает», ему уже не нужно её решать, но и живёт дальше уже только его часть. Или доживает. Профессиональное перерождение – одно из таких дел.
Не всегда это означает смену профессии или даже должности, не всегда это приводит к смене работы или к изменению круга общения. Но это всегда – большие перемены, для старта которых нужно «перейти через перевал» - отправиться в длительное путешествие, «плюшки» в котором начнутся только в соседней «долине», а сложности, стрессы и неожиданные неприятности – сразу.
Мои клиенты – это те, кто «застрял на перевале». И это «застревание» – это и есть «профессиональный кризис».
«Я сам себя останавливаю. Знаю свою силу, знаю, что если её применю, то получится, но не применяю» - вот типичное признание человека в профессиональном кризисе, когда ему удаётся вернуть себе способность к рефлексии.
Дальше человек начинает искать причины. И любимое его направление поисков – он ищет, чего боится. Версии – потерять отношения с близкими, с важными знакомыми, друзьями, потерять статус, репутацию, здоровье.
Дело, конечно, не в страхах. Функция страха – это осторожность, а не блокировка. Когда страшно нормальное поведение – это действовать, просто действовать осторожнее. При любом страхе можно что-то предпринять: подобрать более безопасный способ действий или подготовиться к негативным последствиям, «подстелить соломку».
Иногда главная версия – боязнь перемен. Чемпион по предъявлению – страх потерять свой уровень достатка, свой уровень доходов.
Точнее, естественная реакция на тревогу. Тревога – это естественный механизм предохранения от вредных действий, а её причина – стресс от нового.
Причина застревания - не страх, а тревога.
Естественные инстинктивные стратегии при встрече с тревогой:
- отступить, набраться сил, или порешать проблемы, продолжать, когда будет не так тревожно.
- переждать, пока пройдёт,
- переждать, пока привыкну.
Они все нацелены на то, чтобы не продолжать действия, при которых уровень тревоги растёт, а сделать что-то, от чего тревога уменьшиться. И это отличная и верная стратегия, но кроме тех случаев, когда нужны системные изменения. Раньше системные изменения всегда были вынужденными, поэтому у нас нет для этого случая предустановленных рефлексов, созданных эволюцией. У нас есть только собственное понимание, воля и настойчивость.
Многие надеются, что преодолеть кризис – это как найти ключ от дверцы и вырваться из клетки, но, на самом деле, – это долгий переход через неизвестность.
Чтобы управляемо преодолеть профессиональный кризис и произвести назревшие системные изменения, человеку нужно оставить надежду на то, что есть какое-то лёгкое, быстрое или надёжное решение. Оставить надежду, что что-то изменится само по себе, пока он «будет в отключке». Оставить надежду на то, что можно пережить системные изменения, не прибывая в тревоге.
Если вы в профессиональном кризисе, если вы чувствуете, что застряли и нужно что-то менять, то вам нужно нормализовать для себя своё тревожное состояние. Вам нужно постоянно напоминать себе, что вам тревожно (а не страшно или сложно), и что это нормально, и с этим ничего нельзя сделать кроме как пройти через это. И нормально, что будет ещё тревожней, когда вы будете действовать решительно. И нормально, что «попустит» вас не сразу, а только тогда, когда вы освоитесь в своём новом и у вас что-то начнёт получаться в достижениях, а в рутине начнёт формироваться новый режим.
И только потом окажется, что к повышенному уровню новизны и непредсказуемости вполне можно привыкнуть, и это перестанет быть тревожным. Но это уже потом, когда у вас получится стать профессиональным «путешественником».
Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.