Есть тяжёлые вещи, которые просто надо сделать. Это может быть объяснение с близким человеком, признание ошибки, решительный поступок, который вернёт самоуважение, или изменение своего образа жизни.

К таким вещам нельзя подготовиться, привыкнуть, или дождаться наступления «подходящего времени». Их можно только сделать. Или продолжать откладывать, надеясь, что «как-то само утрясётся». Откладывание иногда приводит к тому, что случается катастрофа, и действия становятся вынужденными, а иногда - к тому, что проблема сначала становится хронической, а потом в человеке «что-то отмирает», ему уже не нужно её решать, но и живёт дальше уже только его часть. Или доживает. Профессиональное перерождение – одно из таких дел.

Не всегда это означает смену профессии или даже должности, не всегда это приводит к смене работы или к изменению круга общения. Но это всегда – большие перемены, для старта которых нужно «перейти через перевал» - отправиться в длительное путешествие, «плюшки» в котором начнутся только в соседней «долине», а сложности, стрессы и неожиданные неприятности – сразу.

Мои клиенты – это те, кто «застрял на перевале». И это «застревание» – это и есть «профессиональный кризис».

Профессиональное перерождение после кризиса

«Я сам себя останавливаю. Знаю свою силу, знаю, что если её применю, то получится, но не применяю» - вот типичное признание человека в профессиональном кризисе, когда ему удаётся вернуть себе способность к рефлексии.

Дальше человек начинает искать причины. И любимое его направление поисков – он ищет, чего боится. Версии – потерять отношения с близкими, с важными знакомыми, друзьями, потерять статус, репутацию, здоровье.

Иногда главная версия – боязнь перемен. Чемпион по предъявлению – страх потерять свой уровень достатка, свой уровень доходов.

Причина застревания - не страх, а тревога.

Дело, конечно, не в страхах. Функция страха – это осторожность, а не блокировка. Когда страшно нормальное поведение – это действовать, просто действовать осторожнее. При любом страхе можно что-то предпринять: подобрать более безопасный способ действий или подготовиться к негативным последствиям, «подстелить соломку».Точнее, естественная реакция на тревогу. Тревога – это естественный механизм предохранения от вредных действий, а её причина – стресс от нового.

Естественные инстинктивные стратегии при встрече с тревогой:

отступить, набраться сил, или порешать проблемы, продолжать, когда будет не так тревожно.

переждать, пока пройдёт,

переждать, пока привыкну.

Они все нацелены на то, чтобы не продолжать действия, при которых уровень тревоги растёт, а сделать что-то, от чего тревога уменьшиться. И это отличная и верная стратегия, но кроме тех случаев, когда нужны системные изменения. Раньше системные изменения всегда были вынужденными, поэтому у нас нет для этого случая предустановленных рефлексов, созданных эволюцией. У нас есть только собственное понимание, воля и настойчивость.

Многие надеются, что преодолеть кризис – это как найти ключ от дверцы и вырваться из клетки, но, на самом деле, – это долгий переход через неизвестность.

Чтобы управляемо преодолеть профессиональный кризис и произвести назревшие системные изменения, человеку нужно оставить надежду на то, что есть какое-то лёгкое, быстрое или надёжное решение. Оставить надежду, что что-то изменится само по себе, пока он «будет в отключке». Оставить надежду на то, что можно пережить системные изменения, не прибывая в тревоге.

Функция страха – это осторожность, а не блокировка

Если вы в профессиональном кризисе, если вы чувствуете, что застряли и нужно что-то менять, то вам нужно нормализовать для себя своё тревожное состояние. Вам нужно постоянно напоминать себе, что вам тревожно (а не страшно или сложно), и что это нормально, и с этим ничего нельзя сделать кроме как пройти через это. И нормально, что будет ещё тревожней, когда вы будете действовать решительно. И нормально, что «попустит» вас не сразу, а только тогда, когда вы освоитесь в своём новом и у вас что-то начнёт получаться в достижениях, а в рутине начнёт формироваться новый режим.

И только потом окажется, что к повышенному уровню новизны и непредсказуемости вполне можно привыкнуть, и это перестанет быть тревожным. Но это уже потом, когда у вас получится стать профессиональным «путешественником».

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.