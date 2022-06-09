Психолог и ведущая «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлия Зорий посоветовала, как не перегружать себя информацией во время войны

За три месяца полномасштабной войны украинцы успели просто прикипеть к своим гаджетам и экранам телевизоров. Многие даже не могут выполнять повседневные дела, не проверяя, что пишут в телеграм-каналах, каждые несколько минут. Но зависимость от новостей можно победить. Как это сделать, рассказывает психолог и ведущая «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлия Зорий во втором выпуске digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала.

«Желание постоянно читать новости в стрессовых ситуациях – это иллюзия контроля. Я знаю, что происходит, а соответственно, контролирую ситуацию. Вообще иллюзия контроля – это склонность людей несколько преувеличивать свою способность контролировать события и результаты, на которые вы вряд ли повлияете. Но с другой стороны, эта иллюзия контроля выполняет защитную функцию. Она снижает тревожность, придает силы и оптимизм. Но только на время, потому что это таки иллюзия», – подчеркнула Юлия Зорий.

Как распознать зависимость от новостей: главные симптомы

Чтобы убедиться, есть ли зависимость от новостей, стоит понаблюдать за собой. О такой проблеме свидетельствуют следующие симптомы:

раздражительность после просмотра новостей

нарушение сна

нарушение концентрации внимания

физическое и психическое истощение.

Как только вы обнаружили зависимость от новостей, попробуйте избавиться от этой пагубной для вас привычки.

Как избавиться от зависимости от новостей: советы психолога

Контролируйте, сколько времени вы уделяете просмотру новостей. Сформируйте режим дня – время для приготовления пищи, физических нагрузок, общения с детьми, работы и т.д. А также составьте свой условный график отслеживания новостей и не нарушайте его. Например, вы читаете ленту по полчаса утром, днем и вечером. Также можете договориться чередовать отслеживание с тем, кто рядом, а затем пересказывать самое важное. Соблюдайте информационную гигиену во время войны. Погрузить нас в информационный хаос, где царят страх, тревожность и неопределенность – цель врага. Потому нельзя верить всему, что вы читаете. Выберите для себя те СМИ, телеграм-каналы, экспертов, которым вы доверяете и за которыми следите уже определенное время. Проверяйте информацию в первоисточниках. Все могут ошибаться – намеренно или случайно.

Вам будет интересно почитать на Ivona: