Вкусное, полезное и доступное варенье из весенних цветов богато витаминами и первыми солнечными лучами.

Одуванчики - традиционные цветы начала мая, которые доступны украинцам даже в непростое военное время. Варенье из этих растений не только очень простое и доступное по цене, но и очень полезное. Особенно в условиях дефицита некоторых лекарств. Наконец, такое варенье эстетическое украшение стола. А ведь украинцам сейчас так важно даже немного красоты.

Необычный вкус этого ароматного нектарного варенья долгими зимними вечерами вновь и вновь дарит воспоминание о нежности весеннего ветра и первой зелени, солнечных брызгах сочных одуванчиков и мирном жужжании тружениц-пчел.

Одуванчик (лат. Taraxacum) – многолетнее растение семейства сложноцветных, растущее повсеместно по всему северному полушарию. В народной медицине используются все части растения: корни (дикий цикорий) выкапывают осенью и применяют для лечения всех каменных болезней и болезней желудка, при запорах, водянке и геморрое; листья курят вместо табака от кашля и употребляют в качестве салата, а их цветков варят ароматное и полезное варенье.

Одуванчики в Китае применяли в пищу еще в древние века и сегодня его там считают овощем, тогда как в Европе – сорняком. Молодые листья растения лишены горечи, используются в пищу в качестве салатов. Из раскрывшихся бутонов готовят мед, из цветков – душистое вино и ароматное варенье. Поджаренные корни заменяют кофе, это свойство одуванчиков использовали немецкие солдаты в ходе двух мировых войн.

Как приготовить варенье из одуванчиков

Этот весенний десерт не просто вкусен, но и очень полезен при гепатитах, холецистите и мочекаменной болезни. Варенье из одуванчиков быстро восстанавливает поврежденные клетки печени и желчного пузыря после перенесенных болезней, является превосходной профилактикой при астме и бронхите. Огромным плюсом и несомненным достоинством этого варенья является его доступность: нужно приложить лишь немного усердия, терпения, души и полезное лакомство сможет помочь в лечении недугов.

Для приготовления янтарного варенья нужно собрать 360-400 цветков майского одуванчика с желтой головкой вместе с чашелистиками, но без стебля. Сбор растения лучше всего проводить на лесной лужайке, по берегам рек, ручьев и озер, вдали от автомобильных дорог, заводов и фабрик в полдень в теплый солнечный день.

Цветки промыть, залить двумя стаканами холодной воды и кипятить в течение двух минут. На дуршлаг положить кусок чистой марли, откинуть на нее одуванчики и тщательно отжать. В отжатую желтую воду всыпать семь стаканов сахара, поставить на огонь и довести до кипения. Кипятить в течение семи минут с момента закипания. Варенье готово. Разлить его в чистые стеклянные банки и закрыть крышкой. Это быстрый рецепт варки варенья из одуванчиков.

фото: istockphoto.com

Более сложный процесс предполагает длительные процедуры. Сначала цветки одуванчиков сутки вымачивают в холодной воде, затем их отжимают, заливают 0,5 литрами воды и кипятят пятнадцать минут. За три минуты до конца варки добавляют один-два порезанных лимона вместе с цедрой, кипятят, дают отвару настояться в течение суток, процеживают, цветки и кусочки лимона выбрасывают. Добавляют в отвар 1-1,5 кг сахара и варят варенье в два-три приема до цвета и вязкости меда.

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Издревле на основе варенья из одуванчиков готовили приворотное зелье, потому этот десерт в народе называют вареньем любви. Одно соцветие одуванчика дает до двухсот семян, а все растение – до трех тысяч. Маленькое желтое солнышко одуванчика довольно быстро превращается в белый парашют нежных семян. Кто из нас не гадал, сдувая их с силой всех легких?

фото: Yuliia Tretynychenko: Pexels

У Рэя Бредбери есть фантастическая повесть Вино из одуванчиков, где нашел отражение факт: в Англии давно готовят вкусное вино на основе цветков этого растения. В отличие от многих других лекарственных растений, одуванчик не имеет никаких побочных свойств, он абсолютно безопасен.

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