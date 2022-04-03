Майонез – один из любимых соусов украинцев, который, к тому же, легко приготовить дома. Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился двумя рецептами майонеза. Как приготовить майонез дома – читайте в нашем материале.

Майонез с горчицей: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйцо – 2 шт.
  • горчица – 1 ст. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • подсолнечное масло – 100-150 мл
  • черный перец – щепотка
  • соль – щепотка

Как приготовить майонез с горчицей:

  1. Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу.
  2. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте блендером до однородного состояния.
  3. Добавьте в полученную смесь лимонный сок и перемешай.

Майонез с чесноком: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.​​​​​​
  • горчица – 1 ст. л.
  • соль и черный перец – по щепотке
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • подсолнечное масло – 100-150 мл
  • чеснок – 2 зуб.
  • Лимон для соуса
  • растительное масло– 20-40 мл

Как приготовить майонез с чесноком:

  1. Взбейте яйца с солью, затем добавьте перец и горчицу и еще раз взбейте.
  2. Измельчите чеснок и обжарьте его на сковороде до золотистой корочки с растительным маслом.
  3. Добавьте чеснок в яичную смесь.
  4. Добавьте к смеси 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте с помощью блендера до однородности.
  5. Добавьте лимонный сок и вновь перемешайте.

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