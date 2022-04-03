Как приготовить майонез дома: рецепты Евгения Клопотенко
Необычный домашний майонез по рецепту известного повара
Майонез – один из любимых соусов украинцев, который, к тому же, легко приготовить дома. Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился двумя рецептами майонеза. Как приготовить майонез дома – читайте в нашем материале.
Майонез с горчицей: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйцо – 2 шт.
- горчица – 1 ст. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- подсолнечное масло – 100-150 мл
- черный перец – щепотка
- соль – щепотка
Как приготовить майонез с горчицей:
- Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу.
- Добавьте подсолнечное масло и перемешайте блендером до однородного состояния.
- Добавьте в полученную смесь лимонный сок и перемешай.
Майонез с чесноком: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- горчица – 1 ст. л.
- соль и черный перец – по щепотке
- лимонный сок – 2 ст. л.
- подсолнечное масло – 100-150 мл
- чеснок – 2 зуб.
- Лимон для соуса
- растительное масло– 20-40 мл
Как приготовить майонез с чесноком:
- Взбейте яйца с солью, затем добавьте перец и горчицу и еще раз взбейте.
- Измельчите чеснок и обжарьте его на сковороде до золотистой корочки с растительным маслом.
- Добавьте чеснок в яичную смесь.
- Добавьте к смеси 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте с помощью блендера до однородности.
- Добавьте лимонный сок и вновь перемешайте.
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