Необычный домашний майонез по рецепту известного повара

Майонез – один из любимых соусов украинцев, который, к тому же, легко приготовить дома. Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился двумя рецептами майонеза. Как приготовить майонез дома – читайте в нашем материале.

Майонез с горчицей: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт.

горчица – 1 ст. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 100-150 мл

черный перец – щепотка

соль – щепотка

Как приготовить майонез с горчицей:

Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли, черного перца и горчицу. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте блендером до однородного состояния. Добавьте в полученную смесь лимонный сок и перемешай.

Майонез с чесноком: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.​​​​​​

горчица – 1 ст. л.

соль и черный перец – по щепотке

лимонный сок – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 100-150 мл

чеснок – 2 зуб.

Лимон для соуса

растительное масло– 20-40 мл

Как приготовить майонез с чесноком:

Взбейте яйца с солью, затем добавьте перец и горчицу и еще раз взбейте. Измельчите чеснок и обжарьте его на сковороде до золотистой корочки с растительным маслом. Добавьте чеснок в яичную смесь. Добавьте к смеси 100-150 мл подсолнечного масла и перемешайте с помощью блендера до однородности. Добавьте лимонный сок и вновь перемешайте.

Вам будет интересно почитать на Ivona: