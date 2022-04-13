Во время войны многие украинцы остались без возможности хранить продукты в холодильнике. Мы подобрали лайфхаки для сохранения еды, которые работают

Война в Украине продолжается уже более полутора месяцев. Многие украинцы остались без домов и квартир, вынуждены жить в подвалах, разбомбленых домах, лагерях для беженцев и временных и жилищах. Реальность такова, что для многих холодильник — роскошь, а продукты удается раздобыть раз в несколько дней или неделю. И если в холодное время года за сохранность еды можно было не переживать — достаточно вынести на на мороз, с наступлением теплого времени года природный «холодильник» использовать не получится.

Мы собрали несколько советов от известного шеф-повара Евгения Клопотенко о том, как сохранить продукты без холодильника.

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Используйте термосумку, фольгу или бумагу. Идеально, если сохранилась термосумка или есть возможность раздобыть термопакет. В них сохраняйте самые «слабостойкие» продукты — мясные и молочные. Если такой роскоши не нашлось, оберните продукты бумагой, обмотайте полотенцем и положите в посуду с максимально охлажденными стенками в наиболее холодном месте. Фольга хорошо поддерживает температуру, если она есть — оберните в нее продукты. Найти ее также можно среди упаковок гуманитарной помощи.

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Делайте домашние консервы. Если удалось раздобыть мясо или рыбу (свежие или замороженные) в большом количестве — делайте домашние консервы. Самый простой рецепт приготовления домашних консервов или рыбы прост: рыбу разделите на кусочки, посолите их чуть больше обычного, разложите по банкам, залейте растительным маслом, прикройте крышками и поставьте в духовку на 4-5 часов при температуре 120 градусов. После приготовления закрутите крышки. Консервировать можно компоты, ягоды — все, что сейчас кажется «лишним».

Храните в темных местах istockphoto.com

Используйте соль — идеальный природный консервант для мяса, птицы, сала и рыбы. Сложите мясо или рыбу в стеклянные банки и хорошо пересыпьте солью или сделайте солевой раствор: на 500 мл воды 10 ст. л. соли. В соли продукты сохраняются очень хорошо, а перед употреблением в пищу просто вымочите их в холодной пресной воде.

Ищите темные места — овощи и фрукты любят темное прохладное место. Сложите их в емкости — корзины, ящики, посуду, Овощи (свекла, морковь, картофель, редис) в идеале слегка пересыпать песком. Фрукты старайтесь хранить так, чтобы они минимально соприкасались между собой. В темном месте все процессы замедляются (процесс гниения в первую очередь). Если удалось раздобыть лимоны — нарежьте их дольками и пересыпьте сахаром либо залейте медом.

Храните в темных местах istockphoto.com

Делайте цукаты и компоты Из подпорченных фруктов сделайте цукаты: проварите в сладком сиропе и высушите. Шкурки от цитрусовых не выбрасывайте: их можно подсушить на солнце и потом добавлять в чай.

Домашние цукаты istockphoto.com

Срок годности. Не стоит выбрасывать сразу продукты с незначительно истекшим сроком годности. Дело в том, что производители всегда закладывают дополнительное «время», перестраховываясь и указывая на упаковке чуть более ранний срок. Особенно это касается консервированных продуктов. Самые опасные — мясные консервы, с ними следует быть особенно осторожными. А крупами, сухими сладостями или сухими смесями можно смело запасаться.