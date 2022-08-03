Рассказываем, какие продукты стоит исключить (или сократить их потребление) при акне

Шоколад

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Кокосовое масло

Шоколад является очень частой причиной акне, и если в целях похудения диетологи рекомендуют шоколад с содержанием какао выше 70%, то в случае с акне молочный шоколад окажется менее опасным. Дело в том, что вредным компонентом в этом случае выступает именно какао, которое и провоцирует появление прыщей.

Кокосовое масло freepik.com

Несмотря на большую популярность кокосового масла, его чрезмерное употребление в пищу может привести к неприятным последствиям для кожи. Также это масло содержит насыщенные жиры, которые могут поднять уровень «плохого» холестерина (липопротеина). Об этом заявляют американские эксперты в области красоты и здоровья кожи.

Молочные продукты

Причина, по которой молочные продукты вызывают высыпания, заключается в том, что коров сейчас доят в пять раз больше, чем раньше. Из-за стресса уровень прогестерона в молоке становится в несколько раз выше. Сегодня молоко, даже если оно органическое, имеет высокий уровень гормонов стресса, включая кортизол, что и влечет за собой появление прыщей.

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