По традиции накануне новогодних праздников королевские семьи представляют свои рождественские открытки. Именно эти фотокарточки получать все поклонники монархий, которые письмом поздравят нынешних правителей и их наследников с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым.

Читайте также: Лилия Ребрик рассекретила свой самый большой гонорар

Ivona решила показать, какие открытки приготовили королевские семьи Великобритании, Испании, Бельгии и других стран с монархической формой государственного устройства.

Герцоги Кембриджские

Внук Елизаветы II, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон для рождественской фотокарточки выбрали семейный кадр с сыновьями Джорджем, Луи и дочерью Шарлоттой с отдыха в Иордании.

Герцоги Сассекские

Фотограф Алекс Любомирски обнародовал снимок Меган Маркл, принца Гарри и их детей Арчи и Лилибет. Трогательный семейный кадр появится на рождественской открытке пары.

Король и Королева Испании

Филипп VI и его жена Летисия выпустили фотографию, где они вместе с дочерями Леонор и Софией запечатлены в саду своей резиденции в Мадриде.

Князь и княгиня Монако

Читайте также: ТОП-10 самых популярных постов в Instagram за 2021 год

Так, как княгиня Шарлен сейчас находится на лечении за границей, Княжеский двор решил в качестве открытки выбрать вместо старого фото монаршей семьи нарисованное изображение.

Королевская семья Бельгии

Королевская чета Бельгии Филипп и Матильда поделились новым фото к праздничному сезону. Кадр супругов с их четырьмя детьми появится на поздравительных открытках.

Монаршая семья Нидерландов

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана для новой открытки позировали в роскошных нарядах во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге.

Королевская семья Норвегии

Король Гаральд V, королева Соня, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус снялись на фоне новогодней елки в поместье Конгсгард на полуострове Бюгдёй в Осло.

Принц Чарльз

Читайте также: Сын Бекхэма стал миллионером: как Ромео заработал состояние

Старший сын Елизаветы II и его супруга Камилла нарвались на критику из-за своей рождественской открытки. Королевская пара решила выбрать для праздничной фотокарточки снимок, где они запечатлены в защитных масках.

Королевская семья Иордании

Королева Рания обнародовала новый кадр с мужем-королем Абдаллой II, двумя дочерями и двумя сыновьями. Снимок появится на праздничных открытках.

Герцог и герцогиня Уэссекские

Королевский фотограф Тим Рок в восторге от того, что младший сын Елизаветы II принц Эдвард и его супруга Софи выбрали его фотографию для своей рождественской открытки. Кадр был сделана во время посещения пары гольф-клуба Forfar.

Delighted The Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf