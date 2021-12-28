Сумма була настолько большой, что ведущая сразу же смогла купить автомобиль

Популярная актриса театра, кино и телевидения и ведущая утреннего шоу «Ранок з Україною» Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар за 20-летнюю карьеру. В интервью Анатолию Анатоличу для программы «Зе интервьюер» Лилия рассекретила, что за участие в одном из проектов ей заплатили 50 тысяч долларов.

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По словам звезды, заработанные деньги она потратила на покупку автомобиля в 2008 году. Белый Mercedes Ребрик приобрела за 120 тысяч гривен.

Также актриса добавила, что в первые годы своей телекарьеры она была ведущей прогноза погоды. В тот период ее месячная зарплата составляла 500 долларов.

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