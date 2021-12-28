Наталья Кличко поделилась рождественским кадром с сыновьями и дочерью

Супруга титулованого украинского боксера и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, певица и экс-модель Наталия Кличко порадовала пользователей Сети редкой семейной фотографией. 47-летняя исполнительница, которая строит карьеру в Германии, показала, с кем отметила Католическое Рождество.

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На своей странице в Инстаграм Наталья обнародовала кадр, где она запечатлена на фоне новогодней елки с тремя детьми от Кличко — 21-летним Егором, 19-летней Елизаветой и 16-летним Максимом. К снимку звездная мама добавила подпись: «Самый лучший подарок в моей жизни».

Жена и дети Виталия Кличко instagram.com/natalia_klitschko_official

Напомним, что недавно Виталий Кличко рассекретил, где учатся его дочь и сыновья. Политик признался, что Лиза получает образование в Нидерландах, Максим — в Великобритании, а Егор уже закончил один из американских ВУЗов и вернулся в Украину.

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