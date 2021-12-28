Публикация какой знаменитости возглавила рейтинг

ТОП-10 самых популярных постов в Instagram за 2021 год ©instagram.com/billieeilish, instagram.com/cristiano, instagram.com/kyliejenner

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Стало известно, какие посты знаменитостей собрали самое большое количество лайков в уходящем году. Рассказываем, какие публикации мировых селебритис попали в ТОП-10 и кто возглавил этот рейтинг.

1. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес — Объявление о беременности (28 октября — 32,3 миллиона лайков)

2. Ариана Гранде — фотографии со свадьбы с Далтоном Гомесом (26 мая — 26,7 миллиона лайков)

3. Кайли Дженнер — объявление о второй беременности (8 сентября — 24,6 миллиона лайков)

Инстаграм Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

4. Билли Эйлиш — фото в образе блондинки (17 марта — 23 миллиона лайков)

5. Лионель Месси — первый пост после подписания контракта с ФК Пари Сен-Жермен (11 августа — 22,1 млн лайков)

6. Билли Айлиш — Фотосессия Vogue (2 мая — 22,1 миллиона лайков)

7. Лионель Месси — фотография с трофеем Кубка Америки (11 июля — 22 миллиона лайков)

8. Лионель Месси — сообщение о его уходе из Барселоны во время пресс-конференции (8 августа — 21,2 миллионов лайков)

9. Mermaid Montana — Русалка Железного берега (18 августа — 20,2 миллиона лайков)

10. Том Холланд — пост в день рождения Зендаи (1 сентября — 19,6 миллиона лайков)

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