19-летний Ромео Бекхэм стал самым богатым из детей Дэвида и Виктории Бекхэм

Сын Бекхэма стал миллионером: как Ромео заработал состояние instagram.com/RomeoBeckham

Второму сыну английского футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, дизайнера и певицы Виктории Бекхэм в 19-летнем возрасте удалось заработать огромную сумму денег.

Ромео Бекхэм пошел по стопам звёздного отца и подписал контракт с известным спортивным брендом.

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По данным издания The Sun , парень стал лицом рекламной кампании Puma и уже получил 1,2 млн фунтов стерлингов (около 1,6 млн долларов).

Такой доход сделал Ромео самым богатым среди детей Бекхэмов. Он обогнал по заработкам своих братьев - 22-летнего Бруклина и 16-летнего Круза.

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