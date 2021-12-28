Сын Бекхэма стал миллионером: как Ромео заработал состояние
19-летний Ромео Бекхэм стал самым богатым из детей Дэвида и Виктории Бекхэм
Второму сыну английского футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, дизайнера и певицы Виктории Бекхэм в 19-летнем возрасте удалось заработать огромную сумму денег.
Ромео Бекхэм пошел по стопам звёздного отца и подписал контракт с известным спортивным брендом.
Читайте также: ТОП-10 самых популярных постов в Instagram за 2021 годПо данным издания The Sun, парень стал лицом рекламной кампании Puma и уже получил 1,2 млн фунтов стерлингов (около 1,6 млн долларов).
Такой доход сделал Ромео самым богатым среди детей Бекхэмов. Он обогнал по заработкам своих братьев - 22-летнего Бруклина и 16-летнего Круза.
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