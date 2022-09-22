Бывшая звезда «Голдбергов» Джефф Гарлин рассказал, что у него биполярное расстройство

Американский комик и актер Джефф Гарлин рассказал о своем психическом здоровье и сообщил, что у него диагностировано биполярное расстройство. 60-летний комик зашел в свой Instagram, чтобы поделиться своими переживаниями с поклонниками.

«Биполярное расстройство — это ублюдок. Иногда это слишком много, чтобы справиться с этим. Я делаю все, что могу. Это первый раз, когда я открыто говорю об этом», — написал Джефф.

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Комментарии Джеффа прозвучали всего за несколько часов до премьеры 10-го сезона сериала «Голдберги», с которого он был уволен после обвинений в неподобающем поведении на съемочной площадке.

После того, как его уволили из сериала, Джефф также поднял шоу во время комедийного выступления, назвав эту работу просто зарплатой.

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