Известная голливудская актриса объяснила, почему у нее нет бровей
Вупи Голдберг раскрыла причину отсутствия бровей
Одна из самых популярных актриса 80-х и 90-х годов Вупи Голдберг в эфире собственного шоу The View рассекретила, почему много лет не носит брови.
Читайте также: Гороскоп на 17 сентября 2022 года для всех знаков зодиакаПо словам звезды фильмов «Действуй, сестра» и «Привидение» в детстве мама сбрила ей брови, когда у нее начали образовываться шишки на лице.
«В детстве у меня были брови, и вы знаете, как у мужчин появляются эти шишки? Они начали появляться и у меня на лице, поэтому моя мама удалила брови», — рассказала Вупи своим соведущим.
66-летняя актриса призналась, что продолжает их удалять, потому что уже не представляет себя в реальной жизни с бровями. Во время съемок гримеры приклеивают ей искусственные брови.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Блейк Лайвли беременна четвертым ребенком от Райана Рейнольдса — СМИ
- Супермодели 90-х: как сейчас выглядят Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие
- Финалист «X-фактора» Александр Кривошапко снова женился: как выглядит его третья жена
- Известная украинская певица вынуждена продать дом из-за безденежья