Вупи Голдберг раскрыла причину отсутствия бровей

Известная голливудская актриса объяснила, почему у нее нет бровей Getty Images

Одна из самых популярных актриса 80-х и 90-х годов Вупи Голдберг в эфире собственного шоу The View рассекретила, почему много лет не носит брови.

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По словам звезды фильмов «Действуй, сестра» и «Привидение» в детстве мама сбрила ей брови, когда у нее начали образовываться шишки на лице.

«В детстве у меня были брови, и вы знаете, как у мужчин появляются эти шишки? Они начали появляться и у меня на лице, поэтому моя мама удалила брови», — рассказала Вупи своим соведущим.

66-летняя актриса призналась, что продолжает их удалять, потому что уже не представляет себя в реальной жизни с бровями. Во время съемок гримеры приклеивают ей искусственные брови.

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