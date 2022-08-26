Мама троих детей Блейк Лайвли похвасталась плоским животиком в купальнике
Актриса позировала у бассейна в свой день рождения
Звезда сериала «Сплетница» и фильма «Век Аделин» Блейк Лайвли отметила день рождения. Свое 35-летие актриса отпраздновала отдыхом у бассейна.
Читайте также: Поп-звезда возвращается: Бритни Спирс выпустила первую за 6 лет песнюНа своей странице в Инстаграм именинница запостила редкое фото в пляжном наряде. Мама троих детей похвасталась стройной фигурой и плоским животиком в раздельном купальнике белого цвета.
«Летняя любовь… поразила меня», — подписала снимок Блейк, процитировав строчку песни Summer Nights из мюзикла «Бриолин».
Напомним, что Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс уже через две недели отметят десятую годовщину свадьбы. У пары есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инез и 2-летняя Бетти.
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