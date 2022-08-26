Актриса позировала у бассейна в свой день рождения

Звезда сериала «Сплетница» и фильма «Век Аделин» Блейк Лайвли отметила день рождения. Свое 35-летие актриса отпраздновала отдыхом у бассейна.

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На своей странице в Инстаграм именинница запостила редкое фото в пляжном наряде. Мама троих детей похвасталась стройной фигурой и плоским животиком в раздельном купальнике белого цвета.

«Летняя любовь… поразила меня», — подписала снимок Блейк, процитировав строчку песни Summer Nights из мюзикла «Бриолин».

Напомним, что Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс уже через две недели отметят десятую годовщину свадьбы. У пары есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инез и 2-летняя Бетти.

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