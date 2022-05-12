Ева Мендес назвала условие, при котором возобновит карьеру в кино
Актриса не снимается в фильмах уже восемь лет
Читайте также: Евровидение-2022: результаты первого полуфиналаБывшая американская актриса Ева Мендес заявила, что готова вернуться в киноиндустрию, но только при одном условии. По словам звезды «Призрачного гонщика» она мечтает о «чистом» проекте без секса и насилия. Об этом она рассказала в программе «Взгляд».
«У меня довольно короткий список того, что я могу позволить себе на съемочной площадке. И я точно уверена, что не соглашусь на проекты, которые будут связаны с сексом или насилием. Надеюсь, что такие чистые и светлые проекты еще будут в моей жизни», — призналась 48-летняя звезда.
Отметим, что Ева Мендес, которая 10 лет состоит в гражданском браке с актером Райаном Гослингом, все свое время посвящает воспитанию дочерей — 7-летней Эсмеральды Амады и 6-летней Амады Ли. Последний фильм с участием актрисы вышел в 2014 году.
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