Айрленд Болдуин дебютировала в новом образе

На днях 26-летняя модель, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, зашла в социальные сети, чтобы показать свою полностью лысую голову.

«Не говорите мне, что я не буду делать что-то, потому что я это сделаю. — написала Айрленд в Instagram вместе с несколькими фотографиями своей новой прически.

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Затем Айрленд в своем Instagram обратилась к подписчикам, чтобы объяснить, почему она решилась на такие кардинальные перемены во внешности.

«Делайте то, что вас пугает. Делайте то, что другие люди говорят, что вы никогда не будете делать. Мои волосы были испорчены годами обесцвечивания, моделирования и буллинга с 17 лет», — написала Айрленд . «Давно пора перезапустить/обновить. Я всегда хотел это сделать, но всегда боялась. Теперь, когда меня не волнует, что думают другие люди, я чувствую себя красивее, чем когда-либо».

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Напомним, что недавно Айрленд Болдуин рассказала о предполагаемом насилии, которому она подвергалась в некоторых из своих прошлых отношений.

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