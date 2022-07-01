Отец семерых детей и потомок министра внутренних дел Османской империи

Британский политик Борис Джонсон несомненно заслужил звания одного из самых лучших друзей Украины. 58-летний премьер-министр и его страна делают все, чтобы Украина выиграла войну. За четыре месяца полномасштабного вторжения РФ правительство Соединенного Королевства во главе с Джонсоном выделило немалую военную и финансовую помощь. Кроме того, были введены санкции против российского правительства, олигархов и их компаний, и создана государственная программа по поддержке беженцев.

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Что вы могли не знать о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне

1. Полное имя политика звучит так: Александер Борис де Пфеффель Джонсон. Имя Борис он получил в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике.

2. У политика очень интересная родословная. Его прадед, турецкий журналист Али Кемаль был министром внутренних дел в Османской империи. После побега в Британию он изменил имя на Уилфред Джонсон. Прабабушкой Бориса была баронесса Мария-Луиза фон Пфеффель. Кроме того, Борис считается потомком короля Георга II.

Ivona решила поделиться самыми интересными фактами из биографии Бориса Джонсона, который во время войны не побоялся дважды посетить Киев и даже сменил в соцсети фамилию на украинский манер — Джонсонюк.

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3. Премьер-министр родился в Нью-Йорке, а начальное образование получил в Брюсселе.

4. Отец Джонсона в начале 80-х был депутатом Европарламента.

5. В детстве Борису пришлось пережить несколько операций из-за проблем со слухом.

6. В числе лучших друзей политика — брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

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7. Перед тем, как стать известным политическим деятелем, Борис строил журналистскую карьеру. Некоторое время он работал в брюссельском бюро издания The Daily Telegraph и в своих статьях неоднократно критиковал деятельность Европейской комиссии.

8. Восемь лет Джонсон занимал должность мэра Лондона. В этот период Борис передвигался по столице только на велосипеде, за что получил прозвище Boris bikes. Также он два года занимал должность министра иностранных дел Великобритании.

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9. Борис Джонсон был трижды женат. Первой его супругой была однокурсница Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся спустя три года после свадьбы. Со второй женой Мариной Уилер политик прожил в браке 25 лет. У них родилось четверо детей: дочери Лара и Кассия и сыновья Майло и Теодор. В третий раз Джонсон сочетался узами брака с дочерью своей одноклассницы Кэрри Саймондс, которая младше на 24 года. У пары двое детей — 2-летний сын Уилфред и дочь Роми, которая появилась на свет в декабре 2021 года. Кроме того, у премьер-министра есть 13-летняя внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Всего у Бориса Джонсона — семеро детей. Старшему ребенку политика 29 лет, а младшему — полгода.

10. Ходят слухи, что 58-летний премьер-министр Соединенного Королевства уже выбрал музыкальное сопровождение для собственных похорон. Джонсон хотел бы, чтобы в последний путь его провели под трек You Can't Always Get What You Want группы Rolling Stones.

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