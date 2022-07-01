Невеста звезды фильмов «Тор» и «Мстители» беременна

Всего две недели назад английский актер Том Хиддлстон, известнен по роли Локи в фильмах киновселенной Marvel, подтвердил слухи о помолвке с Зави Эштон. А теперь стало известно, что пара уже ждет первенца.

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На днях 37-летняя Эштон посетила премьеру фильма «Список мистера Малкольма», где она сыграла одну из главных ролей. На мероприятии актриса появилась в длинном бежевом платье, которое не смогло скрыть ее уже довольно большой животик.

Зави Эштон беременна Getty Images

Зави Эштон на премьере фильма «Список мистера Малкольма» Getty Images

Кроме того, перед выходом на красную дорожку беременная Зави снялась в эксклюзивной фотосессии для Vogue. Первые кадры со съемки появились в Инстаграм-профиле дизайнера Сабины Биленко, которая создала наряд для будущей жены 41-летнего Хиддлстона.

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