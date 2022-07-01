41-летний Том Хиддлстон впервые станет отцом
Невеста звезды фильмов «Тор» и «Мстители» беременна
Всего две недели назад английский актер Том Хиддлстон, известнен по роли Локи в фильмах киновселенной Marvel, подтвердил слухи о помолвке с Зави Эштон. А теперь стало известно, что пара уже ждет первенца.
Читайте также: Звездные пары украинского шоу-бизнеса с большой разницей в возрастеНа днях 37-летняя Эштон посетила премьеру фильма «Список мистера Малкольма», где она сыграла одну из главных ролей. На мероприятии актриса появилась в длинном бежевом платье, которое не смогло скрыть ее уже довольно большой животик.
Кроме того, перед выходом на красную дорожку беременная Зави снялась в эксклюзивной фотосессии для Vogue. Первые кадры со съемки появились в Инстаграм-профиле дизайнера Сабины Биленко, которая создала наряд для будущей жены 41-летнего Хиддлстона.
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