Голливудская актриса Кэмерон Диас, которую во всем мире знают по ролях в картинах «Маска» и «Все без ума от Мэри», возвращается в кино после 8-летнего перерыва.

Читайте также: 41-летний Том Хиддлстон впервые станет отцом

О том, что 49-летняя звезда возобновляет карьеру, сообщил американский актер Джейми Фокс в своем Твиттер-аккаунте. По словам Фокса, Кэмерон станет его коллегой по съемкам новой комедии для стримингового сервиса Netflix.

К сообщению Джейми прикрепил запись телефонного звонка, где Диас говорит о своих сомнениях по поводу возвращения к актерству. Чтобы убедить Кэмерон в правильности ее решения, Фокс пригласил к разговору футболиста Тома Брэди, который также возвращался в спорт после перерыва.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb