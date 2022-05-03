Знаменитая актриса посетила Украину

Популярная голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала в Украину 30 апреля.

В первый же день своего визита 46-знаменитость пообщалась на вокзале с переселенцами из Покровска, Донецкой области, и даже пряталась в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Кроме того, Джоли посетила реабилитационный центр «Гармония» в Бориславе на Львовщине. Актриса встретилась с детьми из Луганской области.

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Интересно, что приезд кинозвезды не был организован гуманитарной миссией ООН. Анджелина по собственной инициативе отправилась в нашу страну, чтобы лично поддержать украинцев, пострадавших от войны с РФ.

«Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа перед лицом ужаса и травм войны, которую он не выбирал. Ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей», — прокомментировала Джоли свой приезд во Львов в заявлении для западных СМИ.

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