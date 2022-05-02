Принцессе Шарлотте исполняется 7 лет

В понедельник, 2 мая, единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Принцессе Шарлотте исполняется семь лет.

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По традиции в день рождения детей герцоги Кембриджские на своих официальных страницах в соцсетях выставляют новые фото именинников. В роли автора снимков выступает сама Миддлтон.

Так, несколько часов назад в Сети были обнародованы два кадра, где Шарлотта позировала с распущеными волосами в сиреневом свитере и черных штанах на фоне полевых цветов. На одном из фото запечатлен и любимый питомец девочки.

В комментариям многие пользователи Сети отметили, что принцесса очень похожа на отца, и назвали ее мини-копией Уильяма.

Принцесса Шарлотта instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Дочь Кейт Миддлтон instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

Напомним, что принцесса Шарлотта занимает четвертое место в очереди на британский престол после дедушки, принца Чарльза, отца, принца Уильяма, и старшего брата, принца Джорджа.

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