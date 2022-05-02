Копия Уильяма: Кейт Миддлтон показала новые фото дочери-именинницы
В понедельник, 2 мая, единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Принцессе Шарлотте исполняется семь лет.
Читайте также: Самый модный жакет весны 2022: показывает Кейт МиддлтонПо традиции в день рождения детей герцоги Кембриджские на своих официальных страницах в соцсетях выставляют новые фото именинников. В роли автора снимков выступает сама Миддлтон.
Так, несколько часов назад в Сети были обнародованы два кадра, где Шарлотта позировала с распущеными волосами в сиреневом свитере и черных штанах на фоне полевых цветов. На одном из фото запечатлен и любимый питомец девочки.
В комментариям многие пользователи Сети отметили, что принцесса очень похожа на отца, и назвали ее мини-копией Уильяма.
Напомним, что принцесса Шарлотта занимает четвертое место в очереди на британский престол после дедушки, принца Чарльза, отца, принца Уильяма, и старшего брата, принца Джорджа.
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