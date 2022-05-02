Полякова объяснила, почему не приютила переселенцев в доме под Киевом
Певица призналась, что там небезопасно
Украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова, которая сбежала от войны вместе с дочерями во Францию, рассказала, почему не предоставила свой дом под Киевом переселенцам.
Читайте также: Копия Уильяма: Кейт Миддлтон показала новые фото дочери-именинницыВ программе «Слава+» артистка рассекретила, что недалеко от ее загородного жилья находится стратегический объект. Именно поэтому звезда решила не переезжать из квартиры в дом за приделами столицы, и по той же причине не приютила у себя украинских беженцев.
«У меня там не очень безопасно. Мы же почему не живем в доме… Я не буду говорить, где это находится. Но у нас там есть рядом стратегический объект. Мы не смогли туда переехать, потому что это было опасно. Как туда селить людей. Мы не знаем, прилетит туда или нет. Там очень-очень близко», — поделилась Полякова.
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