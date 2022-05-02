Рассекречено имя глашатая от нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2022

«Суспільне» назвало имя украинской артистки, которая в этом году объявит баллы от Украины на Евровидении-2022. На официальной странице телерадиокомпании в Инстаграм сообщается, что глашатаем нашей страны станет участница прошлогоднего песенного конкурса — солистка группы GO_A Екатерина Павленко.

Читайте также: Евровидение-2022: все песни участников конкурса из 40 стран

В прямом эфире финала Евровидения-2022, который состоится 16 мая в итальянском Турине, Екатерина расскажет о результатах голосования украинского жюри.

«Мне очень приятно стать частью Евровидения в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще более счастливым», — прокомментировала Павленко.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: