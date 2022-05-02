Запреты дня 3 мая 2022: что нельзя делать на Федора Неводника
Какой церковный праздник сегодня
Во вторник, 3 мая 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Трихины (Неводника).
Что нельзя делать на Федора Неводника 3 мая 2022?
- ловить рыбу
- забывать о покойных родственниках
- использовать старую испорченную скатерть
- класть столовые приборы крест-накрест
- передавать нитку с иголкой из рук в руки
Приметы и поверья на Федора Неводника 3 мая
В народе говорили, что на день Федора Неводника на земле так хорошо, что покойники начинают тосковать по земной жизни. Поэтому 3 мая было принято ходить на кладбище и поговорить с покойными родственниками, чтобы напомнить им, что место умерших — в ином мире. Существовало поверье, что в эту дату открывались небеса, и души мертвых могли опуститься на землю.
Читайте также: Поминальные дни 2022: как помянуть усопших дома – рекомендации МитрополитаТакже считалось, что именно с Федора Неводника плотва начинала метать икру. Поэтому для наших предков было большим грехом идти на рыбалку 3 мая.
Именины 3 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Николай, Иоасаф, Закхей, Григорий, Гавриил, Ветран, Анастасий, Александр, Феодор, Феодора, Феодосий, Феотим.
По католическому — Антонина, Мария, Филипп, Яков.
Другие праздники 3 мая 2022
- Радоница, День поминовения предков
- Международный день Солнца
- День кондитера
- День рождения «спама»
- Всемирный день борьбы с астмой
- День стиха на подушке
- Всемирный день свободы печати
- День тюркизма
Памятные даты, годовщины и события 3 мая
1494 — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.
1791 — сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.
1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.
1904 — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
1991 — в Виндхуке, столице Намибии, подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.
Читайте также: Радоница 2022: когда, что нужно сделать, запреты дняКто родился 3 мая
1469 — Никколо Макиавелли, итальянский мыслитель, писатель, государственный деятель.
1896 — Доди Смит, английская детская писательница, драматург, сценарист, автор романов «Я захватываю замок» и «101 далматинец».
1898 — Голда Меир, 5-й премьер-министр Израиля.
1900 — Николай Яковченко, украинский и советский актёр театра, кино («Максим Перепелица», «За двумя зайцами» и др.).
1917 — Джордж Гейнс, американский актер, звезда серии фильмов «Полицейская академия».
1956 — Наталья Андрейченко, советская и российская актриса.
1979 — Симона Хаусвальд, немецкая биатлонистка.
1982 — Ребекка Мария Холл, английская актриса.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Евровидение-2022: кто объявит баллы от Украины
- Копия Уильяма: Кейт Миддлтон показала новые фото дочери-именинницы
- Полякова объяснила, почему не приютила переселенцев в доме под Киевом