От каких дел стоит отказаться во вторник

Запреты дня 3 мая 2022: что нельзя делать на Федора Неводника freepik.com

Какой церковный праздник сегодня

Во вторник, 3 мая 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Феодора Трихины (Неводника).

Что нельзя делать на Федора Неводника 3 мая 2022?

ловить рыбу

забывать о покойных родственниках

использовать старую испорченную скатерть

класть столовые приборы крест-накрест

передавать нитку с иголкой из рук в руки

Приметы и поверья на Федора Неводника 3 мая

В народе говорили, что на день Федора Неводника на земле так хорошо, что покойники начинают тосковать по земной жизни. Поэтому 3 мая было принято ходить на кладбище и поговорить с покойными родственниками, чтобы напомнить им, что место умерших — в ином мире. Существовало поверье, что в эту дату открывались небеса, и души мертвых могли опуститься на землю.

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Также считалось, что именно с Федора Неводника плотва начинала метать икру. Поэтому для наших предков было большим грехом идти на рыбалку 3 мая.

Именины 3 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Николай, Иоасаф, Закхей, Григорий, Гавриил, Ветран, Анастасий, Александр, Феодор, Феодора, Феодосий, Феотим.

По католическому — Антонина, Мария, Филипп, Яков.

Другие праздники 3 мая 2022

Радоница, День поминовения предков

Международный день Солнца

День кондитера

День рождения «спама»

Всемирный день борьбы с астмой

День стиха на подушке

Всемирный день свободы печати

День тюркизма

Памятные даты, годовщины и события 3 мая

1494 — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791 — сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.

1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1904 — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

1991 — в Виндхуке, столице Намибии, подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

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1469 — Никколо Макиавелли, итальянский мыслитель, писатель, государственный деятель.

1896 — Доди Смит, английская детская писательница, драматург, сценарист, автор романов «Я захватываю замок» и «101 далматинец».

1898 — Голда Меир, 5-й премьер-министр Израиля.

1900 — Николай Яковченко, украинский и советский актёр театра, кино («Максим Перепелица», «За двумя зайцами» и др.).

1917 — Джордж Гейнс, американский актер, звезда серии фильмов «Полицейская академия».

1956 — Наталья Андрейченко, советская и российская актриса.

1979 — Симона Хаусвальд, немецкая биатлонистка.

1982 — Ребекка Мария Холл, английская актриса.

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