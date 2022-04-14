Данилко рассекретил, чем во время войны занимается «мама» Сердючки
Украинский певец Андрей Данилко, который прославился сценическим образом Верки Сердючки, рассказал, чем сейчас занимается Инна Белоконь. В интервью для русскоязычной израильской радиостанции PERVOE RADIO 89.1 fm 48-летний артист сообщил, что его коллега, которая на сцене играет маму Сердючки, вернулась в родной город Полтава.
Читайте также: Джей Ло рассекретила, как Аффлек позвал ее замуж — видеоПо словам Данилко, Инна поселила в своем доме переселенцев из Харькова, а также сдала квартиру украинцам, сбежавших из регионов военных действий. Кроме того, Белоконь помогает беженцам с едой.
«Инна в Полтаве, мы на телефоне все время, созваниваемся. Она к себе в дом взяла из Харькова беженцев и на квартиру взяла. Все время там они в таком режиме работают, все время какие-то пироги пекут, все время высылают мне фотографии. Что ни позвоню, она все время занята. У меня эфиры, а она пироги печет», — поделился исполнитель.
Сам же Андрей не раз говорил о том, что не планирует покидать столицу.
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