Звезда сериала «Рэй Донован» Лив Шрайбер приехал в Польшу, чтобы помогать украинцам

Американский актер, режиссер и продюсер Лив Шрайбер сообщил подписчикам в Инстаграм, что сейчас находится недалеко от украинско-польской границы. Вместе с благотворительной организацией World Central Kitchen 54-летняя звезда сериала «Рэй Донован» и первых частей фильма «Крик» готовит еду для украинских беженцев в польском городе Пшемысль (Перемышль).

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В своем аккаунте Шрайбер поделился фотографиями и видео своих рабочих будней на кухне. На нескольких кадрах он запечатлен во время приготовления борща. Актер признался, что очень гордится своими мозолями от кухонного ножа.

«Борщ для 1500 людей! День первый в Пшемысле, Польша, недалеко от границы с Украиной. World Central Kitchen продолжает оставаться рок-звездой неправительственной организации, помогающей и кормящей тех, кто потерял почти все. Огромное спасибо всем замечательным волонтерам, Мэтти из отдела логистики, который дал мне лейкопластырь, и, прежде всего… каждому из вас, кто откликнулся, пожертвовав деньги. Продолжайте в том же духе!!!», — написал в первом посте Лив.

«Я очень горжусь своим «нарывным волдырем». Все повара говорят, что это настоящий почетный знак», — добавил актер во второй публикации.

Отметим, что дедушка Шрайбера по материнской линии был евреем и эмигрировал в США из Украины. Актер часто вспоминает об украинских корнях в интервью.

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