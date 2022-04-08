Манекенщица Мэгги Роулинс прилетела в Польшу, чтобы помочь украинским беженцам

Американка Мэгги Роулинс, которая когда-то отказалась от работы ассистентки доктора-онколога в одной из клиник Южной Каролины ради модельной карьеры, снова вернулась к медицине.

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В 2020 году девушка помогала заразившимся коронавирусом в Нью-Йорке, теперь же она решила стать волонтером на польско-украинской границе в рамках проекта Sauveteurs Sans Frontières.

28-летняя Мэгги сообщила в Инстаграм, что неделю работала в полевом госпитале для украинцев, которые были вынуждены бежать от войны. Роулинс опубликовала подборку кадров, где она запечатлена с пациентами и коллегами-волонтерами.

«Трудно описать этот опыт словами, но я была невероятно подавлена во время моего пребывания здесь, на украинско-польской границе. Всегда буду благодарна за эту возможность. По-настоящему объяснить, через что проходят эти люди, было бы невозможно, и я надеюсь, что никому из читающих это не придется испытать в своей жизни. Оставаться образованной и стараться помочь — это две вещи, которые я всегда стремилась поддерживать в своей жизни. Я думаю, что важно время от времени останавливаться и размышлять, вспоминать, откуда вы пришли, и пытаться сделать хоть немного хорошего.Такая привилегия работать вместе с врачами, медсестрами и волонтерами. Меня всегда будут вдохновлять люди, которых я встретила на этой неделе», — написала Мэгги.

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