Елена Зеленская описала первый день вторжения РФ

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская дала откровенное интервью изданию Vogue, в котором вспомнила о событиях 24 февраля.

Читайте также: Свадьба не за горами: Лопес засветила помолвочное кольцо от Аффлека

По словам первой леди, накануне она и ее муж, как и многие украинцы, были напряжены из-за разговоров о возможном вторжении России на территорию нашей страны. Однако Елена до последнего не верила в то, что в XXI веке могут начаться военные действия.

«Я очень хорошо помню начало. Это был обычный рабочий день и вечер: дети возвращаются из школы, обычные домашние дела, подготовка к следующему учебному дню… Мы были напряжены. Повсюду было много разговоров о возможном вторжении. Но до последней минуты нельзя было поверить, что это произойдет… в двадцать первом веке? В современном мире?», — сказала Зеленская.

Елена проснулась рано утром от громких звуков, но не сразу поняла, что это были взрывы от ракет. Она увидела, что мужа уже не было в кровати. В тот момент Зеленский одевался на работу. Владимир сообщил о начале войне, попросил жену на всякий случай собрать вещи первой необходимости и ушел из дома.

«Я проснулась где-то между 4 и 5 утра из-за стука. Я не сразу поняла, что это был взрыв. Я не понимала, что это может быть. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюм (это был последний раз, когда я видела его в костюме и белой рубашке — отныне он в военной одежде). «Началось». Это все, что он сказал. Я бы не сказала, что была паника. Возможно путаница. — Что нам делать с детьми? — Подожди, — сказал он, — я дам тебе знать. На всякий случай соберите предметы первой необходимости и документы. И ушел из дома».

Читайте также: Запреты дня 11 апреля 2022: что нельзя делать на Берещенье

Зеленская отметила, что ей не пришлось долго объяснять 9-летнему сыну и 17-летней дочери о том, что РФ развязала войну. Первая леди отметила, что дети и так все видят, и нет смысла от них что-то скрывать.

«Детям ничего объяснять не надо. Они все видят, как и каждый ребенок в Украине. Конечно, это не то, что должны видеть дети, но дети очень честны и искренни. От них ничего не скроешь. Поэтому лучшая стратегия — это правда. Итак, мы все обсудили с дочерью и сыном. Я попыталась ответить на их вопросы. Мы много говорим, потому что говорить о том, что болит, не молчать внутри себя — это проверенная психологическая стратегия. Она работает», — поделилась Елена.

Зеленская добавила, что сегодняшние события пробуждают в детях глубочайшие патриотические чувства. Первая леди Украины уверена, что они вырастут настоящими патриотами и защитниками своей родины.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: