Пара обручилась спустя 20 лет после первой помолвки

Теперь официально. Голливудский актер и сценарист Бен Аффлек во второй раз позвал замуж певицу и актрису Дженнифер Лопес. О помолвке 52-летняя артистка сообщила в своем блоге OnTheJLo.com. Позже ролик, где Лопес демонстрирует роскошное кольцо, разлетелось по фанатским страницам в соцсетях и на YouTube-каналах поклонников.

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По словам Дженнифер, ее 49-летний возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца в тот момент, когда она принимала пенную ванну. Звезда призналась, что была застигнута врасплох, и даже потеряла дар речи от неожиданности. Но все-таки нашла в себе силы ответить «Да».

«В субботу вечером, находясь в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной), моя прекрасная любовь встал на одно колено и сделала предложение. Я была совершенно застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходило снова и снова, я буквально потеряла дар речи, и он сказал: «Это да?». Я сказала «ДА, конечно, это ДА», — процитировали слова Дженнифер в описании к видео.

Напомним, что Лопес и Аффлек впервые обручились в ноябре 2002 года. Пара планировала сыграть свадьбу 14 сентября 2003 года, но незадолго до церемонии объявила о расставании.

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