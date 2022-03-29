Киевлянку вырезали из российского «Холостяка» из-за постов о войне
Элина Крупская рассказала, какой ультиматум ей поставили создатели шоу
Из эфиров российской версии популярного реалити «Холостяк» убрали кадры с участницей из Киева, моделью и блогером Элиной Крупской. О причинах такого решения канала, который транслирует шоу, девушка рассказала в комментариях к одному из своих Инстаграм-постов о войне в Украине.
Читайте также: «Стыдно, что смогла выехать из ада»: Слава Каминская рассекретила, куда сбежала от войныПо словам Элины, руководство ТНТ поставило ей ультиматум: либо она удаляет аватарку с украинским флагом и не публикует посты о военных действиях РФ на территории Украины, либо исчезает из эфиров «Холостяка». Крупская отказалась исполнять эти условия.
«Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль», — рассказала подписчикам девушка.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Украинские звезды, чьи дома разрушили российские оккупанты
- Звезда «Крепостной» Мария Машкова осудила отца за поддержку Путина
- Евровидение-2022: все песни участников конкурса из 40 стран
- «Оскар-2022»: названы все лауреаты престижной кинопремии