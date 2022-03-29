Элина Крупская рассказала, какой ультиматум ей поставили создатели шоу

Из эфиров российской версии популярного реалити «Холостяк» убрали кадры с участницей из Киева, моделью и блогером Элиной Крупской. О причинах такого решения канала, который транслирует шоу, девушка рассказала в комментариях к одному из своих Инстаграм-постов о войне в Украине.

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По словам Элины, руководство ТНТ поставило ей ультиматум: либо она удаляет аватарку с украинским флагом и не публикует посты о военных действиях РФ на территории Украины, либо исчезает из эфиров «Холостяка». Крупская отказалась исполнять эти условия.

«Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль», — рассказала подписчикам девушка.

Элину Крупскую удалили из «Холостяка» Фото: instagram.com/elinakrupskaya

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